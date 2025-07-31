Pandurević žestoko o nesreći u kojoj je poginula doktorica: Dabogda vam se srušila kumova zgrada od 100 miliona

Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Aida Softić (33) jučer je poginula na putu za Foču u mjestu Miljevina kada je stijena pala na vozilo u kojem je bila sa svojim ocem, koji je povrijeđen.

Mnogi su ogorčeni zbog tragične situacije koja se dogodila na ovoj dionici. Podsjetimo da je načelnik Foče, Milan Vukadinović, je zbog ove nesreće sazvao hitan sastanak načelnika općina Istočno Sarajevo, Trnovo, Kalinovik, Novo Goražde, Rudo, Rogatica i Višegrad.

Iz opozicije u bh. entitetu RS traže hitnu obustavu prometa na magistralnom putu Foča-Sarajevo i najavljuju da bi, ukoliko institucije ne reagiraju, mogle uslijediti blokade svih magistralnih pravaca na području općine Foča.

Riječ je o dijelu puta na koji su vozači i ranije upozoravali, a na kojem su u posljednje vrijeme zabilježeni odroni.

- Umjesto da Policijska uprava Foča kaže ko je krivac, odgovorni u Putevima Srpske i PAVGORD-u, koji veoma loše održava put Foča – Sarajevo – Tjentište, govori se o saobraćajnoj nesreći i istrazi koja tobože treba utvrditi ko je odgovoran iako to svi znaju - poručuje zastupnik u NSRS Nebojša Vukanović.