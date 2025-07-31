STIJENA PALA NA VOZILO

Pandurević žestoko o nesreći u kojoj je poginula doktorica: Dabogda vam se srušila kumova zgrada od 100 miliona

Put preko Rogoja je životno opasan zbog odrona, rekla je ona

Aleksandra Pandurević. Facebook

A. O.

31.7.2025

Doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Aida Softić (33) jučer je poginula na putu za Foču u mjestu Miljevina kada je stijena pala na vozilo u kojem je bila sa svojim ocem, koji je povrijeđen.

Mnogi su ogorčeni zbog tragične situacije koja se dogodila na ovoj dionici. Podsjetimo da je načelnik Foče, Milan Vukadinović, je zbog ove nesreće sazvao hitan sastanak načelnika općina Istočno Sarajevo, Trnovo, Kalinovik, Novo Goražde, Rudo, Rogatica i Višegrad.

Iz opozicije u bh. entitetu RS traže hitnu obustavu prometa na magistralnom putu Foča-Sarajevo i najavljuju da bi, ukoliko institucije ne reagiraju, mogle uslijediti blokade svih magistralnih pravaca na području općine Foča.

Riječ je o dijelu puta na koji su vozači i ranije upozoravali, a na kojem su u posljednje vrijeme zabilježeni odroni.

- Umjesto da Policijska uprava Foča kaže ko je krivac, odgovorni u Putevima Srpske i PAVGORD-u, koji veoma loše održava put Foča – Sarajevo – Tjentište, govori se o saobraćajnoj nesreći i istrazi koja tobože treba utvrditi ko je odgovoran iako to svi znaju - poručuje zastupnik u NSRS Nebojša Vukanović.

Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević nakon što se jučer dogodila nesreća na putu Sarajevo-Foča, upozorila je na stanje na cestama u bh. entitetu RS, ali i na korupciju u vrhu vlasti.

- Istočno Sarajevo - Foča. Put preko Rogoja je životno opasan zbog odrona. Onaj dalji, preko Rogatice, također životno je opasan zbog mostova koji će svakog trena propasti u ambis. Dabogda vam se srušila kumova zgrada od 100 miliona. I to pljačkašima i lopovima na glavu. Dabogda vam prisjelo 300 miliona Rašidu Serdarovu. Prokleta vam bila svaka ukradena marka i svaki namješten tender - poručila je ona.

