Alen Pilav zvanično imenovan za direktora KCUS-a

Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (UO KCUS) na vanrednoj elektronskoj sjednici donio je Odluku o imenovanju prim. doc. dr. Alena Pilava za generalnog direktora KCUS-a, na mandatni period od četiri godine.

Odluka stupa na snagu od 1. avgusta 2025. godine.

Podsjećamo, jučer je ministar zdravstva FBiH Nediljko Rimac dao saglasnost na imenovanje Alena Pilava čime je okončana trakavica oko imenovanja direktora najveće zdravstvene ustanove, koja je trajala više od godinu i po.

Dr. Alen Pilav je doktor medicinskih nauka i priznati stručnjak iz oblasti torakalne hirurgije. Na KCUS-u je zaposlen od 1992., kada je kao apsolvent na Ortopedskoj klinici KCUS-a pomagao u zbrinjavanju ranjenika u opkoljenom gradu.

Ranije je obnašao funkciju vršioca dužnosti direktora KCUS-a.

Član je Evropskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog respiratornog udruženja, Evropskog udruženja endoskopske hirurgije i Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine.