Dr. Alen Pilav preuzeo četverogodišnji mandat: "Znam da će biti mnogo posla, ali su mi prioriteti jasno definisani"

Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (UO KCUS) na vanrednoj elektronskoj sjednici donio je Odluku o imenovanju prim. doc. dr. Alena Pilava za generalnog direktora KCUS-a, na mandatni period od četiri godine kojeg je preuzeo danas.

On se ovim povodom obratio javnosti te kazao kako KCUS smatra drugim domom.

- To je mjesto gdje sam proveo cijeli radni vijek i stekao neprocjenjiva iskustva od kada sam počeo studij medicine, pa užasnog perioda kada sam kao student u nehumanim uslovima rata pomagao u spašavanju života, preko specijalizacije i više od 20 godina kao torakalni hirurg, do akademske karijere te šestomjesečne pozicije vršioca dužnosti generalnog direktora. Svako od tih iskustava pomoglo mi je da bolje upoznam brojne probleme i izazove, ali i sve potencijale KCUS-a, a nije ih malo - kazao je Pilav.

Dodao je da sada s još jasnijim fokusom nastavlja intenzivno i odlučno raditi na jačanju ove Institucije koja pripada svim građanima.

- Znam da će biti mnogo posla, ali su mi prioriteti jasno definisani. Fokus je na unapređenju kvalitete zdravstvenih usluga i stvaranju okruženja u kojem će se svaki pacijent osjećati sigurno i zbrinuto, a svaki zaposlenik cijenjeno. Svjestan sam velikog interesovanja javnosti i medija. Nadam se da će svi shvatiti da neću moći odmah odgovoriti na sve upite i pozive, ali želim da znate da ću u narednom periodu posvetiti više vremena i pažnje otvorenoj komunikaciji. Transparentnost rada te dijalog i sa medijima i pacijentima su mi izuzetno važni - kazao je.

Istakao je da ga raduje što oko sebe ima ljude koji žele da KCUS bude mjesto gdje svi pacijenti dobivaju kvalitetnu, modernu i brzu zdravstvenu zaštitu, bez izuzetaka.

- Idemo raditi i vratiti najsavremeniju medicinu u KCUS, a KCUS tamo gdje mu je mjesto - da bude najbolja bolnica u državi - poručio je.