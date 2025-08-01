Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBRATIO SE JAVNOSTI

Dr. Alen Pilav preuzeo četverogodišnji mandat: "Znam da će biti mnogo posla, ali su mi prioriteti jasno definisani"

Istakao je da ga raduje što oko sebe ima ljude koji žele da KCUS bude mjesto gdje svi pacijenti dobivaju kvalitetnu i brzu zdravstvenu zaštitu

Dr. Alen Pilav. Avaz

Dž. R.

1.8.2025

Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (UO KCUS) na vanrednoj elektronskoj sjednici donio je Odluku o imenovanju prim. doc. dr. Alena Pilava za generalnog direktora KCUS-a, na mandatni period od četiri godine kojeg je preuzeo danas.

On se ovim povodom obratio javnosti te kazao kako KCUS smatra drugim domom.

- To je mjesto gdje sam proveo cijeli radni vijek i stekao neprocjenjiva iskustva od kada sam počeo studij medicine, pa užasnog perioda kada sam kao student u nehumanim uslovima rata pomagao u spašavanju života, preko specijalizacije i više od 20 godina kao torakalni hirurg, do akademske karijere te šestomjesečne pozicije vršioca dužnosti generalnog direktora. Svako od tih iskustava pomoglo mi je da bolje upoznam brojne probleme i izazove, ali i sve potencijale KCUS-a, a nije ih malo - kazao je Pilav.

Dodao je da sada s još jasnijim fokusom nastavlja intenzivno i odlučno raditi na jačanju ove Institucije koja pripada svim građanima.

- Znam da će biti mnogo posla, ali su mi prioriteti jasno definisani. Fokus je na unapređenju kvalitete zdravstvenih usluga i stvaranju okruženja u kojem će se svaki pacijent osjećati sigurno i zbrinuto, a svaki zaposlenik cijenjeno. Svjestan sam velikog interesovanja javnosti i medija. Nadam se da će svi shvatiti da neću moći odmah odgovoriti na sve upite i pozive, ali želim da znate da ću u narednom periodu posvetiti više vremena i pažnje otvorenoj komunikaciji. Transparentnost rada te dijalog i sa medijima i pacijentima su mi izuzetno važni - kazao je.

Istakao je da ga raduje što oko sebe ima ljude koji žele da KCUS bude mjesto gdje svi pacijenti dobivaju kvalitetnu, modernu i brzu zdravstvenu zaštitu, bez izuzetaka.

- Idemo raditi i vratiti najsavremeniju medicinu u KCUS, a KCUS tamo gdje mu je mjesto - da bude najbolja bolnica u državi - poručio je.

# KCUS
# ALEN PILAV
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.