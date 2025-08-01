POVODOM PRESUDE

Blagojević: Dodik je bosanski Bolsonaro

On je pro-Trampovski strani vođa kojeg progone ljevičarski, državotvorni globalisti, napisao je

Blagojević i Dodik. Platforma X

M. Až.

1.8.2025

Rod Blagojević objavio je komentar na mreži X povodom presude Miloradu Dodiku.

- Dodik je bosanski Bolsonaro.

On je pro-Trampovski strani vođa kojeg progone ljevičarski, državotvorni globalisti koji koriste krivične progone na namještenim sudovima kako bi uklonili vođe koje je narod izabrao - napisao je Blagojević.

Kasnije je dodao:

- Pro-Trampovski predsjednik iz Mađarske podržava pro-Trampovskog predsjednika iz Srpske i upozorava ljude koji vole slobodu da se ista korumpirana ruska taktika o saradnji koja je korištena protiv predsjednika Trampa u Americi, sada primjenjuje protiv predsjednika Dodika u Bosni.

# ROD BLAGOJEVICH
# MILORAD DODIK
