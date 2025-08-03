Patrijarh Porfirije: "Presuda Dodiku donesena kako bi se doveo u pitanje opstanak srpskog naroda u BiH"

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije oglasio se povodom presude predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku, poručivši kako je ona donesena kako bi se „poništila demokratski izražena volja srpskog naroda, delegitimizovalo postojanje RS i kako bi se doveo u pitanje opstanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“.

- Mada očekivanu, ipak sam sa dubokom zabrinutošću primio vijest da je najvišem izabranom predstavniku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, g. Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, u protivpravnom i antidemokratskom postupku, jednonacionalni sastav „takozvanog Suda Bosne i Hercegovine“ (op.a. pojedinci iz RS i Srbije ne priznaju Sud BiH, niti Tužilaštvo) potvrdio ranije izrečenu kaznu zatvora i zabrane bavljenja politikom - rekao je patrijarh Porfirije u izjavi za Tanjug.

Porfirije je istakao da izražava punu i nedvosmislenu podršku Dodiku i „da ponovo konstatuje da je presuda donijeta da poništi demokratski izraženu volju srpskog naroda, delegitimizuje postojanje RS i dovede u pitanje opstanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“.

- Zabrinutost je još veća zbog nemira koji se događaju na životnom prostoru srpskog naroda, koji dijelimo stoljećima sa narodima istog korijena i jezika. Stoga apelujem i molim prije svega vjerske predvodnike u Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugdje da svi zajedno učinimo sve što do nas stoji za očuvanje mira i za spokojnu budućnost djece i mladih naraštaja - rekao je patrijarh.

Istakao je da politički činioci ne smiju dozvoliti „da njihovi narodi budu žrtve ostvarenja interesa onih koji iz daljine pokreću ove procese“.

- Molim se i pozivam sve pravoslavne Srbe na molitvu Gospodu radi postizanja makar minimuma međusobnog razumijevanja zarad zajedničkog dobra, mira i budućnosti našeg naroda - naglasio je Porfirije.

Podsjetimo, Vijeće Apelaciono odjeljenja Suda BiH potvrdilo je u petak presudu predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku.

Dodik je prvostepenom presudom osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Cristiana Schmidta).