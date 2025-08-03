Nobilo: Presuda protiv Dodika može da se ospori na Evropskom sudu pravde

Advokat predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika, Anto Nobilo, poručio je da u slučaju protiv njegovog klijenta postoji snažan prodor politike u pravnu sferu.

Nobilo vjeruje da presuda protiv Dodika može da se ospori na Evropskom sudu pravde.

- Protiv politike u državi tipa BiH jednostavno se ne možete boriti pravnim sredstvima. Ja ću vam dati samo jedan primjer koji je mene šokirao. Tužilac je u svojoj uvodnoj riječi rekao da je tužilaštvo u ovom predmetu radilo na temelju ustava BiH i zakona. OK, svako tužilaštvo tako radi, ali onda dolazi šok, i odluka Kancelarije visokog predstavnika (OHR). Zamislite kada vam u jednoj državi kaže tužilac da oni rade na temelju odluka izvršne vlasti, na temelju odluka političara, onda vam je jasno o čemu se radi – rekao je Nobilo.

Dodao je da advokati nemaju druge mogućnosti nego da idu pravnim sredstvima.

- Ne možemo ući u političku borbu, možemo pravnim argumentima pokušavati da se sudije na neki način posrame, da im damo probleme, ali u završnici, nažalost, politika je uvijek jača od prava u državama tipa BiH – konstatovao je Nobilo.

Sačekat će pismenu presudu

Što se sljedećih koraka tiče, Nobilo kaže da moraju sačekati da dobiju pismenu presudu koju će analizirati i koja će biti podloga za žalbu Ustavnom sudu BiH.

- Istovremeno, pokušat ćemo da dobijemo pripremnu mjeru obustave izvršenja presude, dok traje proces na Ustavnom sudu. To je ono što mi možemo, a nakon toga dolazimo do prve prave, realne šanse, a to je Evropski sud za ljudska prava, ali prije toga moramo završiti proces u BiH, tj. proces na Ustavnom sudu – rekao je Nobilo.

On smatra da imaju izuzetno jake pravne argumente koji imaju uporište u temeljima krivičnog prava.

- I smatram da kad dođemo na Evropski sud, da ćemo imati šanse da poništimo sve ove odluke, ali treba biti realan. To traje – naglasio je Nobilo.

Govoreći o političkoj situaciji u BiH, Nobilo ističe „da izbjegava da ulazi u političku sferu, jer je stranac u BiH, ali da je tokom Dodikovog procesa dobro upoznao situaciju u BiH i Dejtonsku Bosnu, za koju kaže da više u stvari nije Dejtonska Bosna“.

Preuređenje BiH

- Mogu potvrditi da zapadne zemlje intenzivno rade na preuređenju BiH van Dejtonskog sporazuma. Dejtonski sporazum dao je značajna ovlaštenja RS, to je trebalo radi zaustavljanja rata, i Zapad je svih ovih 30 godina pokušavao i uspješno izvodio da promjeni osnove Dejtonskog sporazuma. Prema tome, ovo sada kako funkcioniše BiH nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom – rekao je Nobilo.

Dodao je „da je Dodik više puta rekao da je on za Dejtonsku BiH, jer smatra da Dejton daje RS daleko veću autonomiju nego što sada postoji“.

- Isto tako sam i govorio, a i u završnim riječima smo istakli da ne postoji zemlja u svijetu u kojoj privremena strana uprava traje 30 godina. To jednostavno nije normalno – naglasio je Nobilo.

Naveo je primjer Njemačke, koja je kapitulirala 1945 nakon Drugog svjetskog rata, u kojoj su se izbori održali četiri godine kasnije.

- Američki general, koji je bio šef Uprave okupacionih snaga, procijenio je da mogu rekonstruisati njemačku demokratiju u roku od četiri godine, a proizilazi da u BiH od 1995. godine do danas nisu uspeli rekonstruisati da BiH funkcioniše kao demokratska država. I onda se postavlja logično pitanje, ako to niste uspeli 30 godina, onda promijenite formulu, Hajmo nešto drugo raditi – ocijenio je Nobilo.

"Rušenje demokratije"

Dodao je i“ da tokom boravka u BiH postao uvjeren u to da bi se narodi BiH dogovorili, jer bi ih nužda na terenu na to natjerala, da nije upliva visokog predstavnika Kristijana Šmita“.

- Tako da smatram da ova formula gdje BiH vlada Kristijan Šmit, odnosno bilo koji visoki predstavnik koji može nametati zakone, koji može smjenjivati bilo kojeg legalno izabranog funkcionera od strane naroda, jednostavno ruši demokratiju u BiH. Zato mi imamo nedovršenu državu – zaključio je Nobilo za Tanjug.

Napominjemo da pojedinci u bh. entitetu RS ne priznaju niti Sud, niti Tužilaštvo BiH, kao ni visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.