Cvijanović: SNSD će opet pobijediti s Dodikom, a tvrdnje da će ga naslijediti nazvala "naklapanjima"

Govoreći o tvrdnjama o tome da li će Željka Cvijanović biti nasljednica predsjednika bh. entiteta RS i SNSD-a Milorada Dodika nakon pravosnažne presude, ona je poručila da su "naklapanja sarajevske kvazipolitičke čaršije" nebitna.

Potpredsjednica SNSD-a kaže da je SNSD "ozbiljna stranka" te da imaju predsjednika koji se zove Milorad Dodik.

- Da smo ozbiljni to se vidi po svim zabilježenim i ubjedljivim pobjedama SNSD-a, a i namjerom da i dalje pobjeđujemo i to opet na čelu sa istim predsjednikom. Ne treba nikakav Šmit (Schmidt) da suspenduje ustav da bi nas progurao u vlast, kao što je to slučaj sa sarajevskom Trojkom, trebaju nam birači, a njima je odavno puna kapa megalomanskih bošnjačkih političkih apetita i zloupotrebe institucija – rekla je Cvijanović.

Ona smatra da je "očita sinhronizovana kampanja koju sarajevska politička čaršija i strani kolonizatori, uz podršku opozicije iz Republike Srpske" te da su zato i pravosuđe "upregli i stavili u funkciju liječenja frustracija jednog stranog kolonizatora koji je umislio da mu je povjerena misija da on bude iznad Ustava, iznad Dejtonskog sporazuma i iznad onoga što EU promoviše na papiru".

Postavila je pitanje čemu se raduje "političko Sarajevo" te da li je "ova teška zloupotreba i Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, a posljedično i pravosuđa, donijela neku pobjedu".

- Tvrdim da nije, što će se i vidjeti - zaključuje Cvijanović.

Iz Suda Bosne i Hercegovine je saopćeno da je Dodiku izrečena pravosnažna presuda kojom je on osuđen na godinu dana zatvora, te šest godina zabrane obavljanja političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.