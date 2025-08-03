Lendo na Vlašiću: Ljuta Greda je simbol otpora, hrabrosti i pobjede

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo na centralnoj manifestaciji „Dani pobjede, dani ponosa – Vlašić ‘Ljuta Greda’ 2025.“ naglasio je značaj tog mjesta za historiju Bosne i Hercegovine.

- Nalazimo se na mjestu koje ne pripada samo prošlosti – ovo je mjesto koje nas podsjeća ko smo bili, ko jesmo i za šta smo se borili. Ljuta Greda je simbol otpora, hrabrosti i pobjede. Ovdje se historija ne zaboravlja – ovdje se pamti s ponosom - poručio je Lendo.

Neizbrisiv trag

Uz prisjećanje na heroje Armije Republike Bosne i Hercegovine, Lendo je posebno istakao značaj djela generala Mehmeda Alagića dodajući da su njegova vizija, čast, odlučnost i humanost ostavili neizbrisiv trag u temelje naše slobode i državnosti.

Naglasio je i da je oslobađanje Vlašića bila jedna od najsjajnijih pobjeda Armije RBiH i da iza te pobjede stoje borci, komandanti, ali i njihove porodice koje su podnijele najveću žrtvu.

Evropska budućnost

Lendo je pozvao na jedinstvo oko ključnih vrijednosti - očuvanja mira, teritorijalnog integriteta i evropske budućnosti naše domovine.

- Naš krajnji cilj mora biti da Bosna i Hercegovina postane punopravna članica Evropske unije i NATO saveza. Jer to je borba koju smo vodili – za sigurnost, slobodu i budućnost narednih generacija- poručio je Lendo.

Na kraju obraćanja, Lendo je uputio poruku zahvalnosti.

- Svim pripadnicima Armije RBiH, a posebno herojima koji su branili i oslobađali Vlašić- dugujemo vječnu zahvalnost. Pokazali su da nijedna sila ne može pokoriti narod koji vjeruje u istinu i pravdu - navelo je Lendo, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednika FBiH.