Hasanović potpisao odluku o isplati duga "Viaductu"

Muhamed Hasanović, zamjenik ministra finansija i trezora BiH potpisao je jutros odluku kojom će biti prebačen novac za isplatu duga koji Republika Srpska ima prema slovenačkoj firmi "Viaduct".

- Nakon što smo prošle sedmice deblokirali sredstva za Centralnu izbornu komisiju BiH i omogućili isplatu Federaciji BiH, danas rješavamo još jedno naslijeđe neodgovornog odnosa prema državi - slučaj Viaduct. Potpisao sam naloge za isplatu po pravosnažnoj međunarodnoj arbitražnoj presudi u predmetu Viaduct. Jedan nalog je u iznosu od 51.388.046,69 EUR, dok je drugi u iznosu od 6.024.881,66 USD, što čini ukupno 110.688.333 KM. Radi se o odluci koju su nadležni mjesecima odbijali izvršiti. Time ponovo dokazujemo da vladavina prava ne smije biti taoc politizacije - izjavio je Hasanović.

On je poručio da se odluke arbitražnih sudova ne komentarišu – one se izvršavaju.

- Bosna i Hercegovina mora poštovati pravosnažne presude, jer u suprotnom slijede sankcije, gubitak kredibiliteta i finansijske štete. Svako odlaganje znači veću cijenu neodgovornosti - dodao je.

Podsjetimo, prema odluci visokog predstavnika, ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (SNSD) imao je sedam dana od prijema zahtjeva da potpiše odluku kojom bi se novac prebacio na račun koji je dat u zahtjevu, no kako on to nije učinio obavezu je preuzeo njegov zamjenik.

Provjeru računa za isplatu duga "Viaductu" izvršili su Pravobranilaštvo i Centralna banka Bosne i Hercegovine.

Račun koji je dostavljen otvoren je u Bank of America i ne radi se o računu na Kanalskim ostrvima.

Odlukom Kristijana Šmita (Christian Schmidt), za isplatu duga Viaductu je izdvojeno 120 miliona, a novac je preuzet s računa gdje su se skupljala sredstva od putarina. Novac je preuzet od sredstava koja su pripadala Republici Srpskoj jer su oni i napravili dug.