Parlamentarac traži da se zabrani održavanje korida

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sanel Kajan (DF) nakon jučerašnje tragedije u Donjem Vakufu tokom održavanja koride zatražio je da se zabrani održavanje korida i svih oblika borbi životinja u FBiH.

On je uputio inicijativu za zaustavljanje zlostavljanja životinja, zabranu organiziranja borbi životinja, njihovog prenosa uživo ili u snimljenom obliku.

Podsjeća da su prema Zakonu o zaštiti životinja BiH i Zakona o veterinarstvu FBiH zabranjeno zlostavljanje i mučenje životinje tokom uzgoja, držanja, korištenja ili posebnih oblika dresure.

- Uprkos ovim zakonskim zabranama, borbe bikova se i dalje organizuju širom Bosne i Hercegovine, primarno kao oblik zabave, a vjerovatno i radi profita – bilo od klađenja, bilo kroz nagrade i reputaciju vlasnika. Zlostavljanje životinja radi ljudske zabave ne može se opravdati ni moralno ni zakonski. Legalizacija i javno emitovanje takvih događaja putem medija normalizuje nasilje nad životinjama i šalje poruku da je patnja "prihvatljiva ako je u svrhu tradicije ili zabave" – naveo je Kajan.

Pozvao je Vladu da donese propisa kojima se eskplicitno zabranjuje organizacija borbi životinja, kao i njihovo finansiranje i promoviranje.

- Ovo je civilizacijsko pitanje. Vrijeme je da Bosna i Hercegovina napravi odlučan iskorak ka društvu u kojem su empatija, pravda i poštovanje prema svim živim bićima temeljni principi – poručio je Kajan.