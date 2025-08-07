Efendić: Ko je više zaslužan za presudu Dodiku - Elmedin Konaković ili Ramo Isak?

- Nakon pravosnažne presude Suda BiH, kojom se Dodik osuđuje na godinu dana zatvora i zabranu političkog djelovanja i Odluke Centralne izborne komisje o oduzimanju mandata predsjednika RS-a, slijedi još jedan test za institucije Bosne i Hercegovine da ovu presudu provedu. Prilikom prvostepene presude svjedočili smo Dodikovom napadu na ustavni poredak, neustavnim zakonima, koje je donijela Skupština RS, ali i nemoći sigurnosnih institucija da nakon raspisane potjernice Milorada Dodika privedu pred Sud BiH. Vidjelo se da SIPA, Granična policija, Koordinacija policijskih tijela i Sudska policija ne mogu da urade svoj posao – navodi Efendić.

On na Facebooku navodi da je presuda nažalost djelimična i upitnog efekta ako Dodik ostane predsjednik SNSD-a. Ipak, i takva je donesena uprkos njima, a nikako zahvaljujući njima.

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) i načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić komentirao je pravosnažnu presudu Miloradu Dodiku i upitao da li je za istu više zaslužan Elmedin Konaković ili Ramo Isak.

Dodao je da „na kraju te trakavice koja je trajala mjesecima, Dodik je u tajnosti došao pred Sud gdje mu se očito oprostio pokušaj državnog udara i oružana pobuna, te je ukinut pritvor koji mu je bio određen na mjesec dana“.

- Ipak, sudski postupak za nepoštivanje odluka visokog predstavnika u drugostepenom postupku, potvrdio je presudu koja uključuje zabranu političkog rada. U javnosti se ostala dilema da li se to odnosi i na funkciju predsjednika stranke, i mora se napomenuti da ukoliko ne bude uključena i ta pozicija Dodik nastavlja političko djelovanje u punom kapacitetu. Hoće li Dodik zaista odstupiti s pozicije predsjednika RS, hoće li se održati prijevremeni izbori u RS, ili ćemo imati novu krizu, ostaje da se vidi, i tu su državne institucije ponovo na ispitu – navodi Efendić u svojoj objavi.

Vladar procesa u RS

Poručuje da ono što je prilično izvjesno je to da će SNSD do kraja ovog mandata ostati neprikosnoveni vladar procesa u RS-u putem Vlade i Skupštine, i da će ta stranka ostati u vlasti na nivou države zajedno sa partnerima iz Trojke i HDZ-a sa kojima su formirali Vijeće ministara.

- Zato je prilično apsurdno gledati predstavnike Trojke, naročito predsjednika NIP-a Konakovića koji proteklih dana likuje nad Odlukom Suda, a kada je on trebao odlučiti o Dodikovom učešću u vlasti, učinio je sve da Dodik bude vlast i dobije sve što je želio i tu je šteta neprocjenjiva. Znamo dobro kakve izjave Konaković daje o pravosuđu BiH, za šta sve optužuje Tužilaštvo BiH, a sada rezultate njihovog rada pokušava pripisati sebi. Isto je i sa Izbornom komisijom, koju je pokušao smijeniti, javno prijetio članovima CIK-a smjenom, a sada se diči odlukama CIK-a . Ono gdje je on dao svoj doprinos kao ministar u Vijeću ministara jesu SIPA, Granična policija, Kordinacija policijskih tijela i Sudska policija. Sve te agencije pred Dodikom pokazale su nemoć.

Šteta koja je napravljena u ovom mandatu za tri godine je nemjerljiva i teško popravljiva, a navest ću samo nekoliko primjera:

- prepuštanje sektora finansija SNSD-u, a sve je pratila i kupovina zgrade od Dodikovog kuma za 100 miliona konvertibilnih maraka;

- rušenje presude u predmetu Kovačević;

- potpuno narušavanje nacionalnog balansa na štetu Bošnjaka i prepuštanje Agencije za državnu službu BiH HDZ-u;

- propuštanje prilike i roka od 3 mjeseca da se dogovori bescarinska trgovina sa USA;

- energetski slom Federacije BiH i početak ovisnosti od uvoza struje;

- ogromna inflacija izazvana i podstaknuta rastom cijena energije i drugim nepripremljenim odlukama Vlade FBiH u ekonomskoj oblasti;

- zastoj u cestogradnji i prepuštanje ove oblasti HDZ-u itd. – kaže Efendić.

Dati mu mehanizmi

Efendić dodaje da zbog svega navedenog, zadnji koji njih treba ubjeđivati kako je on pobijedio Dodika, je onaj ko mu je svjesno dao sve mehanizme države na raspolaganje.

- Umjesto hodanja po televizijama i prepričavanja odluka institucija koje nije uspio rasturiti, a da mu se pružila prilika, to bi sigurno učinio što se vidjelo iz primjera Ustavnog suda BiH i Federalne televizije, Konaković bi trebao da brine kako osigurati potpunu provedbu presude protiv Dodika. Institucije koje su stale na put Dodiku učinile su to uprkos Konakoviću, a ne zahvaljujući njemu. Zato mu je bolje da se pobrine kao predsjednik jedne od stranaka koje su u vlasti na nivou BiH i ministar u Vijeću ministara, da odluke CIK-a i Suda BiH budu provedene, odnosno, da ostale državne institucije koje su pod ingerencijom Vijeća ministara urade svoj posao, a ne da čekamo dobru volju Milorada Dodika i institucija RS kao što je bio slučaj u predmetu raspisivanja potjernice. Na kraju za one koji vjeruju u bajke koje priča vladajuća Trojka i njihovi partneri, ostaje samo dilema ko je ustvari više zaslužan za presudu Miloradu Dodiku, Ramo Isak ili Elmedin Konaković? To što Dodik po svemu sudeći ostaje politički aktivan kao predsjednik SNSD-a kojem je dato više nego ikada državnih institucija i procesa na upravljanje, očito je za njih manje važno – zaključio je Efendić.