Stanivuković jedini opozicionar na sastanku sa Stevandićem u NSRS

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić danas je u prostorijama Narodne skupštine održao sastanak sa gradonačelnikom Banja Luke i liderom PDP-a Draškom Stanivukovićem.

Kako je saopćeno iz Stevandićevog kabineta, sastanak je organizovan kao dio "konsultacija sa političkim predstavnicima".

- Tokom razgovora razmatrana je aktuelna politička situacija u Republici Srpskoj u kontekstu novonastale ustavne krize. Posebna pažnja bila je posvećena pitanju izgradnje Centralnog spomen-obilježja u Banjoj Luci, uz naglašenu potrebu usklađenog djelovanja svih relevantnih aktera - navedeno je u saopćenju.

Poziv za sastanak odbile su sve opozicione stranke – izuzev Stanivukovića.

Podsjetimo, opozicione partije su ranije poručile da neće sarađivati sa SNSD-om i strankama koje čine vlast, te da ne žele biti "slamka spasa" Miloradu Dodiku.

Dan ranije održana je sjednica Predsjedništva PDP-a na kojoj je saopćeno da ova stranka neće učestvovati u eventualnim prijevremenim izborima, jer bi time, kako je rekao Stanivuković, "legalizovali političko nasilje", misleći na proces koji se vodi protiv Dodika pred Sudom BiH – istim onim kojem je, kako je rekao, Dodik prisustvovao, žalio se i priznao ga.