Heroina: Preminula je Vahida Bešlagić, legendarna pripadnica Armije RBiH

Nakon duge borbe sa karcinomom, sinoć je preminula Vahida Bešlagić, legendarna pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Za njeno ime znalo se u svakom kutku ove zemlje. Bila je pripadnica 17. viteške krajiške brigade Sedmog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH).

Tokom rata je više puta ranjavana, te je bila je 80-postotni ratni vojni invalid.

Vahidi je prije nekoliko godina dijagnosticiran karcionom i od tada je krenula njena borba za zdravlje. Liječila se i u Turskoj ali nažalost u konačnici izgubila je bitku protiv opake bolesti.

Od Vahide Bešlagić orpsotilo se i Udruženje pripadnica Armije RBiH.