Heroina: Preminula je Vahida Bešlagić, legendarna pripadnica Armije RBiH

Nakon duge borbe sa karcinomom, sinoć je preminula Vahida Bešlagić, legendarna pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Za njeno ime znalo se u svakom kutku ove zemlje. Bila je pripadnica 17. viteške krajiške brigade Sedmog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH).
Tokom rata je više puta ranjavana, te je bila je 80-postotni ratni vojni invalid.
Vahidi je prije nekoliko godina dijagnosticiran karcionom i od tada je krenula njena borba za zdravlje. Liječila se i u Turskoj ali nažalost u konačnici izgubila je bitku protiv opake bolesti.
Od Vahide Bešlagić orpsotilo se i Udruženje pripadnica Armije RBiH.
- Otišla je Vahida Bešlagić – hrabra kćerka Bosne i Hercegovine, nepokolebljiva heroina otpora i ponosna pripadnica Armije Republike BiH. U najtežim danima naše domovine, stala je na prvu liniju odbrane, rame uz rame s saborcima, bez straha i bez kalkulacija, vođena samo ljubavlju prema zemlji i svom narodu.
Njena hrabrost, požrtvovanost i nepokolebljiva vjera u istinu i pravdu ostaju urezani u pamćenje svih koji su je poznavali. Vahida je bila više od borca – bila je simbol dostojanstva, snage i nepokorivosti žene u ratu, a i u miru je nastavila živjeti s istim žarom i čestitošću. Neka joj Allah dž.š. podari najljepše mjesto u Džennetu, a njenoj porodici sabur i snagu da izdrže ovu tešku bol. Njeno ime i djelo zauvijek će živjeti u sjećanju onih koji znaju cijeniti slobodu. Rahmet ti duši, heroino - poručili su iz Udruženja pripadnica Armije RBiH.