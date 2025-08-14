Profesor Enver Kazaz za “Avaz”: Konaković bi trebao da se izvini javnosti

Ako Vlada SAD procijeni da pojedini političari vrše pritisak na medije, pogotovo ako su u pitanju ministri vanjskih poslova, poput Konakovića, onda te države i ti ministri gube kredibilitet, izjavio je za “Avaz” univerzitetski profesor i politički analitičar Ener Kazaz. On dodaje da su izvještaji State Departmenta svojevrsna norma u svjetskoj diplomatiji.

- BiH kao država trpi posljedice zbog neslobode medija već odavno. Ovakve izjave, ma koliko one možda bile izrečene i neoprezno, u svakom slučaju nanose ogromnu štetu javnom prostoru u BiH i služe za instrumentalizaciju medija. Meni je žao što se to dogodilo Konakoviću, ali je morao voditi računa da ni na koji način ne utječe na medije, a pogotovo da medijima podvlači kako trebaju slušati vlast. To je veoma neodgovorna vlast – dodaje Kazaz.

BiH je i ranije imala zvaničnike koji su nepromišljenim izjavama i potezima, spornim sastancima i na druge načine, ugrožavali diplomatsku poziciju naše zemlje. Kazaz smatra da i Konakovićeve izjave u značajnoj mjeri mogu oslabiti poziciju BIH na diplomatskom planu.

- Pogotovo što je u pitanju ministar vanjskih poslova. Međutim, ne treba se jednostrano odnositi prema tom izvještaju i treba sve učiniti da se greške isprave. Njih je moguće ispraviti. Ako to Konaković ne bude uradio, mislim da će Konaković snositi određene posljedice na diplomatskom planu – kaže profesor Enver Kazaz.Al. B.