Inspekcija traži uklanjanje dijela ljetne bašte popularnog sarajevskog objekta tokom SFF-a

Općina Centar naložila je uklanjanje dijela ljetne bašte popularnog sarajevskog ugostiteljskog objekta "Delikatesna radnja" u ulici Obala Kulina bana. Riječ je o montažno-demontažnom podiju i nadstrešnici postavljenoj na trotoar uoči 31. Sarajevo Film Festivala, čime su zauzeta i četiri parking mjesta.

Rješenje je investitoru uručeno 13. augusta, a rok za uklanjanje je jedan dan, odnosno danas do 16:00 sati. Inspekcija je utvrdila da je postavljena bašta ograničila prostor za prolazak pješaka i da nije ostavljen minimalni propisani prostor od 1,60 metara.

- Na poziv inspektora, investitor je naknadno priložio odobrenje Službe za stambene i komunalne poslove kojim se dozvoljava privremeno korištenje javne površine za postavljanje stolova. Isti je priložio i rješenje KJKP Rad-a za rezervaciju četiri parking mjesta - navodi se u rješenju.

Kontaktirani ugostitelji tvrde da su obezbijedili prolaz za pješake.

- Mi smo jučer dogovorili da bude sve regularno i da se napravi prolaz koji smo i napravili. Onda je došlo rješenje da se izvrši uklanjanje. U evidenciji je postojao dug iz prošle godine koji je nastao usljed greške u finansijama i nakon par dana to se sve riješilo. Dogovorili smo prolaz kroz radnju mimo ovih 2,5 metara koji smo ostavili za pješake, a onda je došlo ovo - kazali su iz "Delikatesne radnje".

Istakli su i da će, ukoliko bude neophodno, ukloniti baštu, ali da trenutno ne vide problem u trenutnom postavljanju. Rješenje inspekcije podsjeća da žalba ne odgađa njegovo izvršenje.