Izbor nagrađenih filmova sa 31. Sarajevo Film Festivala u kinu Meeting Point

Izbor filmova sa 31. Sarajevo Film Festivala u specijalnom programu „Ako ste propustili“ počinje od 22. decembra u kinu Meeting Point u Sarajevu. Filmovi će biti prikazivani u dva termina: u 18 sati i u 20 sati, a u programu je 13 višestruko nagrađivanih filmova. To su: „DJ Ahmet“, “Bog neće pomoći”, “Mačji krik”, “Kako je ovdje tako zeleno?”, “Izgubljeni Dream Team”, “Fiume o morte!”, “Staza”, “Dobre djevojke”, “Blum – Gospodari svoje budućnosti”, “Yugo Florida”, “Treći svijet”, “Paviljon” i “Vjetre, pričaj sa mnom”.

“DJ Ahmet” (režija: Georgi M. Unkovski), dobitnik je UniCredit nagrade publike za najbolji igrani film 31. Sarajevo Film Festivala.

Ahmet, petnaestogodišnji dječak iz zabačenog sela Yuruk u Sjevernoj Makedoniji, utočište pronalazi u muzici dok se nosi s očevim očekivanjima, konzervativnom zajednicom i prvim iskustvom ljubavi – s djevojkom koja je već obećana nekom drugom.

Film je na programu 22. i 29. decembra u 18 sati.

„Bog neće pomoći“ Hane Jušić na programu je 22. i 28. decembra u 20 sati. Film je premijerno prikazan na festivalu u Locarnu, nagrađen na festivalu u Solunu, zabilježio je regionalnu premijeru u Takmičarskom programu – igrani film ovogodišnjeg 31. Sarajevo Film Festivala.

Početkom dvadesetog stoljeća Čileanka Teresa dolazi u čvrsto struktuiranu, izolovanu planinsku zajednicu hrvatskih čobana tvrdeći da je udovica njihovog brata koji je emigrirao. Njen dolazak radikalno mijenja odnose članova zajednice i uznemiruje ih, ali Teresa istovremeno i inspirira lokalne žene.

„Mačiji krik“ Sanje Živković, prikazan u programu Open Air premijere ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, nagrađen na festivalima u Vancouveru i Sofiji, u kinu Meeting Point gledajte 23. i 30. decembra u 18 sati.

U malom srpskom gradu Milena sanja o slavi i neovisnosti pod utjecajem domaćeg muzičkog kanala. Njene ambicije i planovi za budućnost dovedeni su u pitanje kada rodi bebu s rijetkom genetskom bolešću zvanom „Sindrom mačijeg plača“…

U kinu Meeting Point u programu „Ako ste propustili“ je i novi film Nikole Ležaića, autora kultnog filma „Tilva Roš“, njegovog debitantskog filma koji je osvojio Srce Sarajeva za najbolji film 16. Sarajevo Film Festivala. Njegov novi film „Kako je ovdje tako zeleno?“ gledajte 23. i 29. decembra u 20 sati.

Nikola je filmski reditelj zaglavljen u reklamamnom svijetu. Od roditelja saznaje o mogućnosti da kući konačno vrati posmrtne ostatke svoje pokojne bake koja je pobjegla iz Hrvatske tokom rata i umrla u Srbiji početkom 2000-ih godina. Nikola kreće na to putovanje sa svojim ocem Mirkom i uči lekciju o roditeljstvu, porodici i uspomenama koje ponekad nisu stvarne.

Dokumentarni film Jure Pavlovića „Izgubljeni Dream Team“ gledajte 24. decembra u 18 sati. Ovaj je film bio na trećem mjestu po ocjeni publike Sarajevo Film Festivala u programu dokumentarnog filma.

To je film o prijateljstvu, rivalstvu i ljubavi prema igri u vremenu političkih previranja i nadolazećeg rata. Priča je ispričana iz perspektive trenera i igrača jedne od najposebnijih momčadi u historiji sporta – jugoslavenske košarkaške reprezentacije koja je 1991. godine na Evropskom prvenstvu u Rimu osvojila zlato i stala na postolje, posmatrajući dizanje zastave svoje zemlje koja je prestala postojati prije tri dana.

Dobitnik AFA nagrade za najbolji film „Fiume o morte!“ Igora Bezinovića, dobitnik glavne nagrade Tiger i nagrade kritičara FIPRESCI na festivalu u Rotterdamu, hrvatski kandidat za 98. nagradu Oscar, nomininovan za nagrade Evropske filmske akademije za najbolji evropski film (Best European Film) i za najbolji dokumentarni film (Best European Documentary), na programu je 24. i 30. decembra u 20 sati.

Građani grada Rijeke, kojeg Talijani zovu Fiume, prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju bizarnu priču o šesnaestomjesečnoj okupaciji njihovog grada 1919. godine koju je proveo talijanski pjesnik, dendi i propovjednik rata Gabriele D’Annunzio.

Dobitnik nagrade publike za najbolji dokumentarni film 31. Sarajevo Film Festivala „Staza“ Ryana Sidhooa, na programu je 25. decembra u 18 sati.

Ovaj film je moderna priča o odrastanju koja prati troje adolescenata – Mirzu, Zlatana i Hamzu – u nastojanju da ostvare svoj olimpijski san u postratnoj Bosni i Hercegovini. Dok treniraju na svojoj mecima oštećenoj bob-stazi, reliktu Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984, vodi ih njihov istrajni trener Senad. Njegova nepokolebljiva predanost obnovi zapuštene staze odraz je njegove borbe da momcima obezbijedi budućnost u zemlji s jednom od najviših stopa nezaposlenosti među mladima na svijetu.

„Dobre djevojke“, višestruko nagrađivani film Urške Djukić, kandidat Slovenije za Oscara®, na programu je 25. decembra u 18 sati. Introvertna šesnaestogodišnjakinja Lucia pridružuje se ženskom horu katoličke škole gdje upoznaje popularnu i flertu sklonu učenicu trećeg razreda Ana-Mariju. Putovanje u samostan na selu navest će Luciju da počne preispitivati vlastita uvjerenja i vrijednosti, što će narušiti harmonične odnose članica hora.

Kandidat BiH za Oscara® „Blum – Gospodari svoje budućnosti“ Jasmile Žbanić, publika će imati priliku pogledati 26. decembra u 18 sati. Nakon Drugog svjetskog rata, u razorenoj, ruralnoj Bosni i Hercegovini, poduzetnik Emerik Blum stvorio je veliku i uspješnu firmu „Energoinvest“ koja je poslovala širom svijeta s milijardama dolara profita. Blum je od malog studija napravio kompaniju-poslovnog giganta radeći po modelu samoupravljanja. Samoupravljanje je način rada u kojem svi zaposleni radnici u fabrici ili preduzeću odlučuju o svim stvarima koje se tiču njihove firme. Taj najdemokratskiji model izvrsno je funkcionisao u ovom slučaju, ali je široj javnosti nepoznat.

Film Vladimira Tagića „Yugo Florida“, nagrađen Srcem Sarajeva za najboljeg glumca 31. Sarajevo Film Festivala – Andrija Kuzmanović, na programu je 26. decembra u 18 sati. Film prati Zorana čiji se čudni i gotovo besmisleni život, koji dijeli sa napušenim sustanarom i rezervisanom bivšom djevojkom, radeći na jednom reality TV-kanalu, okreće naglavačke nakon što njegov otuđeni i nepodnošljivi otac smrtno oboli, a on se odluči brinuti o njemu.

Dokumentarni film „Treći svijet“ Arsena Oremovića više je od dokumentarnog filma o Haustoru – legendarnom zagrebačkom bendu koji je oblikovao muzičku scenu bivše Jugoslavije. To je priča o dvije kreativne suprotnosti: Darku Rundeku i Srđanu Sacheru. Film otkriva kako je u jednom trenutku zajednička sklonost magiji svakodnevnice spojila ta dva kreativna svijeta da stvore treći. Film je na programu 27. decembra u 18 sati.

Film čija je svjetska premijera otvorila 31. Sarajevo Film Festival, a onda višestruko nagrađen na festivalima, „Paviljon“ Dine Mustafića, na programu je 27. decembra u 20 sati. Film je okupio velikane regionalnog filma, a prati ih kroz radnju u staračkom domu „Paviljon“. Naoružani ilegalnim sredstvima, stanari zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima. Njihova očajnička borba prerasta u medijski i politički spektakl, dok starost postaje njihova prednost – nemaju šta izgubiti i spremni su ići do kraja.