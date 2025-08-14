Više od 230 kadeta i službenika Policijske akademije FMUP-a darovalo krv

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH organizovala je akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a što je najveća akcija darivanja krvi u historiji Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Učestvovalo je više od 230 kadeta, kao i službenici Policijske akademije FMUP-a, pokazujući time izuzetnu društvenu odgovornost, solidarnost i humanost.

Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH, a cilj joj je bio osigurati zalihe krvi koje su od krucijalnog značaja za spašavanje ljudskih života, posebno u ljetnim mjesecima kada su povećane potrebe u zdravstvenim ustanovama Federacije Bosne i Hercegovine.

U znak zahvalnosti za izuzetno angažovanje i doprinos zdravstvu, Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH uručio je zahvalnicu Policijskoj akademiji FMUP-a, a lično priznanje dodijeljeno je i direktoru Policijske akademije FMUP-a Ervinu Mušinoviću.

Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH poručeno je da je ovakva saradnja sa Policijskom akademijom FMUP-a od posebnog značaja za sigurnost i stabilnost društva te da predstavlja snažan temelj za razvoj humanog djelovanja u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.