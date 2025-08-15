Građani će od oktobra CIPS potvrde moći preuzimati elektronskim putem

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica i direktor Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Almir Badnjević dogovorili su danas saradnju s ciljem efikasnijeg, bržeg i mnogo jednostavnijeg izdavanja Obavještenja o prebivalištu/boravištu građana, tzv. CIPS potvrda.

Elektronski potpis

Kanton Sarajevo će prvi u Bosni i Hercegovini omogućiti građanima da CIPS potvrde dobijaju elektronskim putem, odnosno putem servisa koje je razvila IDDEEA.

Preduslov za ostvarivanje ove usluge je da građani imaju kvalifikovani elektronski potpis koji će unositi na zahtjeve za izdavanje ovog uvjerenja.

Na ovaj način, građani će iz udobnosti svoga doma, ili bilo koje druge lokacije, elektronskim putem upućivati zahtjev za Obavještenje o prebivalištu/boravištu (CIPS potvrda) i ostvarivati ovu uslugu za svega nekoliko minuta.

Službenici koji rade na izdavanju ovih obavještenja, također će imati kvalifikovani elektronski potpis koji će unositi na Obavještenje o prebivalištu/boravištu.

Usluga bi trebala zaživjeti početkom oktobra ove godine nakon što Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zavod za informatiku i statistiku KS ispune preostale preduslove za sigurno i neometano elektronsko izdavanje CIPS prijave.

- Ovom saradnjom pokazujemo da Kanton Sarajevo nezaustavljivo napreduje u modernizaciji javnih usluga, efikasnijoj administraciji i što boljoj usluzi za građane. Godišnje se na šalterima MUP-a KS izda više od pola miliona CIPS potvrda i ovaj servis će značajno smanjiti gužve i poboljšati zadovoljstvo građana. Zahvaljujem se direktoru Badnjeviću i IDDEEA-i što će MUP KS prvi implementirati ovu uslugu i pozivam građane da što prije izvrše kvalifikaciju svog elektronskog potpisa jer radimo na tome da i druge usluge pružamo na ovaj način - izjavio je ministar Katica.

Brojne usluge

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević podsjetio je da je ova agencija razvila aplikaciju e-IDDEEA koja omogućava registrovanim korisnicima korištenje brojnih usluga.

Među glavnim funkcionalnostima e-IDDEEA aplikacije ističu se kvalifikovani elektronski potpis, uvid u lične podatke, praćenje statusa izrade ličnih dokumenata, pregled kazni za fizička i pravna lica, pregled registrovanih vozila.

- Namjera nam je da iz Kantona Sarajevo počnemo sa servisom koji će građanima pružati mogućnost preuzimanja CIPS potvrde elektronskim putem i da postepeno ta usluga zaživi u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Naš naredni korak u poboljšanju usluga za građane bit će omogućavanje plaćanja prekršajnih naloga elektronskim putem, odmah po prijemu istih i vrlo brzo ćemo predstaviti i to rješenje. Još jednom pozivam građane da aktiviraju svoj besplatni kvalifikovani elektronski potpis jer će tim mnogo brže i efikasnije ostvarivati veliki broj usluga - naveo je Badnjević.

Besplatni kvalifikovani elektronski potpis građani mogu aktivirati u jednom od registracionih ureda IDDEEA u Banjaluci, Sarajevu, Bihaću, Bijeljini i Mostaru. U Sarajevu se ured IDDEEA-e nalazi u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH, na Trgu BiH, br.1.