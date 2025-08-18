Preminuo Zdravko Knežević, bivši glavni federalni tužilac i član VSTV-a BiH

Zdravko Knežević, bivši glavni tužilac Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i dugogodišnji član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), preminuo je 12. augusta.

Vrhovni sud Federacije BiH oglasio se povodom njegove smrti i podsjetio da je Knežević bio član VSTV-a u periodu od 2006. do 2014. godine.

- Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog tužioca Kneževića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa rukovodstvom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće - navedeno je u saopćenju Vrhovnog suda FBiH.

Zdravko Knežević rođen je 8. novembra 1948. godine u Prijedoru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1972. godine, a profesionalnu karijeru započeo je u RMK Zenica – Željezara Zenica, gdje je radio kao pravni referent, glavni pravnik i šef Odjela za imovinsko-pravne poslove.

Nakon položenog pravosudnog ispita 1979. godine, Knežević započinje rad u Opštinskom javnom tužilaštvu u Zenici, a 1982. godine imenovan je za opštinskog javnog tužioca.

U martu 1987. godine imenovan je za pomoćnika republičkog sekretara za pravosuđe i organizaciju uprave, a 1990. godine izabran je za sudiju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Od juna 1992. do augusta 1994. godine obavljao je dužnost republičkog javnog tužioca, a do 2001. godine radio je kao savjetnik za pravne poslove na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

U maju 2001. godine imenovan je za zamjenika federalnog tužioca, a od 1. aprila 2003. godine postaje glavni federalni tužilac Federacije BiH. Za člana VSTV-a imenovan je u julu 2006. godine i tu funkciju je obavljao u dva mandata do jula 2014. godine.

Dužnost glavnog federalnog tužioca obavljao je sve do odlaska u penziju u novembru 2018. godine, ostavljajući dubok trag u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine.