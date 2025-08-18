Višković: NSRS će u petak raspravljati o mojoj ostavci, znam ko bi me mogao naslijediti

Narodna skupština Republike Srpske uskoro bi trebala da održi posebnu sjednicu na kojoj će se raspravljati o ostavci Radovana Viškovića na funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske, a prema njegovim riječima, taj sastanak bi najvjerovatnije mogao biti održan 22. augusta.

Sam Višković je danas potvrdio za ATV da je podnio ostavku na mjesto premijera, naglasivši da taj potez nije nikakvo iznenađenje niti nešto što se desilo preko noći. Podsjetio je da je na samom početku njegovog drugog mandata već bilo jasno da je riječ o vladi izabranoj na dvije godine, pa se sve odvija u skladu s ranijim najavama.

– Znam ko bi me mogao naslijediti na poziciji predsjednika Vlade Republike Srpske, ali to ne mogu reći – izjavio je Višković.

Objasnio je da bi bilo kršenje Ustava Republike Srpske kada bi on otkrivao ime svog nasljednika jer nema ustavno pravo da to iznosi u javnost prije nego što se završi procedura u Narodnoj skupštini.

– Danas su to pitali i predsjednika RS i ni on nije odgovorio zato što ni on nema pravo da to ime iznese u javnost dok se ne okonča procedura glasanja o mojoj ostavci u Narodnoj skupštini – rekao je Višković.

Naglasio je da je okvirno dogovoreno da sjednica, na kojoj će se odlučivati o njegovoj ostavci, bude održana 22. augusta, ali je napomenuo da konačnu odluku o tome donosi skupštinski kolegijum.

Na ovaj način Višković je stavio do znanja da je proces njegove ostavke planiran i usklađen sa ranijim dogovorima, a da će se ime novog predsjednika Vlade saznati tek nakon što se ispoštuju sve ustavne procedure.