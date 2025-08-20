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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Sin Sanina Muse fizički napao Avdu Avdića!

Pripadnici MUP-a KS lišili su slobode Abdulaziza Musu zbog krivičnog djela nanošenje povreda iz mržnje novinaru Avdiću, naveli iz Tužilaštva KS

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

20.8.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Sin Sanina Muse fizički napao Avdu Avdića!

Pripadnici MUP-a KS lišili su slobode Abdulaziza Musu zbog krivičnog djela nanošenje povreda iz mržnje novinaru Avdiću, naveli iz Tužilaštva KS.

Čitajte intervju sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem, koji je za "Dnevni avaz" izjavio: "Da sam na Dodikovom mjestu, povukao bih se".

Umjetnik svjetskog glasa na SFF-u: Rej Vinston oduševio je publiku u Sarajevu.

Uz podršku Vlade Hrvatske: Od Ravnog do mora za samo 20 minuta.

Čitajte i kako je paralizirana izvršna vlast u RS nakon presude Dodiku i ostavke Viškoviću.

Nakon razgovora u Vašingtonu sprema se samit Putina i Zelenskog.

Prva zahlađenja najavljuju troškove: Metar drva 148 maraka.

Čitajte i kako izvoz mlijeka iz BiH dominira nad uvozom.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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