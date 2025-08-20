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HUMANOST

Svaka čast: Mladi berberi iz Bratunca Enver i Mujo, pokrenuli humanitarnu akciju za komšiju Rastka Ivanovića

Sav prihod od šišanja tog dana ide za pomoć Rastku, mladiću kojem je zajednica odlučila stati uz rame

Mladi berberi iz Bratunca pokrenuli humanitarnu akciju za komšiju Rastka. Instagram

E. T.

20.8.2025

U četvrtak, 21. avgusta, centar Bratunca postaje mjesto gdje se humanost šiša — doslovno. Dva mlada berbera, Merdžo i Mujo, poznati po svom radu pod imenima @JOMU i @Barber Merdzo, pokreću akciju koja spaja zanat, zajednicu i plemenit cilj: “Humanitarno šišanje za Rastka.”

Sav prihod od šišanja tog dana ide za pomoć Rastku, mladiću kojem je zajednica odlučila stati uz rame. Ova akcija nije samo prilika da se osvježi frizura, već i da se učini konkretno dobro djelo. Na plakatu stoji jasno: “Dođi, podrži, ošišaj se i učini dobro djelo.”

Poziv dvojice berbera. Instagram

Merdžo i Mujo, iako mladi u zanatu, pokazuju zrelost i empatiju koja nadilazi godine. Njihova inicijativa već je naišla na podršku širom Bratunca, a društvene mreže bruje od poruka podrške.

Gdje i kada?

Lokacija: Bratunac – Centar – Korzo (centralna bina)

Datum: Četvrtak, 21. avgust

Vrijeme: Tokom dana

- Pozivamo sve građane Bratunca, Zvornika i šire da se odazovu. Ponesite osmijeh, podržite akciju, i izađite s novom frizurom — i još važnije, s osjećajem da ste učinili nešto veliko - navode u svom pozivu. 

# HUMANITARNA AKCIJA
# BRATUNAC
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