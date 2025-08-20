Svaka čast: Mladi berberi iz Bratunca Enver i Mujo, pokrenuli humanitarnu akciju za komšiju Rastka Ivanovića

U četvrtak, 21. avgusta, centar Bratunca postaje mjesto gdje se humanost šiša — doslovno. Dva mlada berbera, Merdžo i Mujo, poznati po svom radu pod imenima @JOMU i @Barber Merdzo, pokreću akciju koja spaja zanat, zajednicu i plemenit cilj: “Humanitarno šišanje za Rastka.”

Sav prihod od šišanja tog dana ide za pomoć Rastku, mladiću kojem je zajednica odlučila stati uz rame. Ova akcija nije samo prilika da se osvježi frizura, već i da se učini konkretno dobro djelo. Na plakatu stoji jasno: “Dođi, podrži, ošišaj se i učini dobro djelo.”