Lendo posjetio najveće udruženje Bošnjaka u Turskoj

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo posjetio je Udruženje „Turska–Bosna–Sandžak“, najveće udruženje Bošnjaka u Turskoj, smješteno u općini Bayrampaşa.

Kako je saopćeno iz Lendinog kabineta, tokom susreta s predsjednikom Udruženja Muhammedom Sancaktarom razgovarano je o podršci mladima, programima stipendiranja studenata, kulturnim manifestacijama, humanitarnim aktivnostima i projektima koji povezuju Bosnu i Hercegovinu, Sandžak i Tursku.

Potpredsjednik Lendo je istakao značaj rada Udruženja, podsjetivši da je ono odigralo ključnu ulogu u zbrinjavanju bošnjačkih izbjeglica u periodu agresije na BiH, te u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Bošnjaka u Turskoj. Udruženje je do danas pružilo pomoć za više od 30.000 izbjeglica, stipendiralo veliki broj studenata i realizovalo projekte od društvenog značaja.

- Ova posjeta potvrđuje dugogodišnje prijateljstvo i saradnju naših zajednica. Udruženje 'Turska–Bosna–Sandžak' predstavlja most koji povezuje naše narode i čuva kulturni identitet Bošnjaka u Turskoj - naglasio je potpredsjednik Lendo.

U okviru boravka u Istanbulu, potpredsjednik Lendo posjetio je i Općinu Bayrampaşa, gdje je razgovarao sa zamjenikom načelnika Mehmetom Demirokom o mogućnostima jačanja saradnje u oblastima urbanog razvoja, infrastrukture, obrazovanja i socijalnih programa. Poseban naglasak stavljen je na razmjenu iskustava i unapređenje saradnje između lokalnih zajednica u BiH i Istanbulu.

Posjeta dodatno potvrđuje čvrste veze Bosne i Hercegovine s Bošnjacima u Turskoj i otvara prostor za realizaciju zajedničkih projekata u budućnosti, saopćeno je iz kabineta potpredsjednika Lende.