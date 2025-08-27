Omerović-Zec za "Avaz": Ne prihvatam nikakvu krivicu, pisala sam kao građanka, a ne kao novinarka

Nakon što je novinarka i radijska voditeljica Džana Omerović Zec na lokalnom facebook profilu kritikovala stanje u Kaknju i način trošenja javnog novca, protiv nje je podnijeta prekršajna prijava. Ovaj slučaj pokrenut je na osnovu prijave Edina Bjelopoljaka, direktora Turističke zajednice Kaknja, a daljnji postupak će voditi Općinski sud u Kaknju.

– Komentarisala sam kao obična građanka i mislim da imam pravo da ukazujem na probleme u svojoj zajednici. Nisam ovo uradila ni kao radijski voditelj, ni kao novinar, nego kao građanka koja ukazuje na ono što je svima pred očima – izjavila je za "Avaz" Džana Omerović Zec, dodajući da nije jedina te kako prijavljuju sve neistomišljenike.

Pogrešni prioriteti

Sve je, kako kaže, počelo nakon njenog komentara na Facebooku na jedan satirični post vezan za "Kakanjske dane kulture" u kojem je kritikovala stanje u Kaknju, podsjećajući da se novac troši na pogrešne prioritete, dok istovremeno grad ima veliku listu zabrinjavajućih problema.

- Međutim vlast se pronašla prozvanim i na osnovu tog mog komentara odlučili da me prijave policiji, pozivajući se na neku odluku koja je donesena samo na nivou općine Kakanj , koja apolutno nije zakonom sprovedena - pojašnjava Omerović Zec.

Ističe kako prilikom razgovora u policiji jasno rekla da nije kriva i da nikoga nije imenovala, pa ni direktora Turističke zajednice koji je podnio prijavu.

– Apsolutno ne prihvatam nikakvu krivicu. Rekli su mi da oni ništa dalje ne mogu uraditi, osim da slučaj proslijede Sudu za prekršaje, koji će odlučiti ko je u pravu. Dobila sam i dokument sa suda kojim se potvrđuje da je postupak pokrenut i da ću biti obaviještena o raspravi na kojoj će se pojaviti i direktor Turističke zajednice – kazala je ona.

Dodaje da joj posebno znači podrška Udruženja BH novinari, jer, kako naglašava, ne stoje samo uz novinare nego i uz obične građane.

– Sloboda govora da, govor mržnje ne. Ali ako neko nije kriv, ne treba se prijavljivati policiji. Ljudi koji su na javnim funkcijama plaćeni su javnim novcem i trebaju raditi u interesu građana – poručila je Omerović Zec.

Manipulativno tumačenje

Podsjećanja radi, Upravni odbor Udruženja BH novinari i Linija za pomoć novinarima uputili su javni protest Policijskoj upravi Kakanj, ocjenjujući neprihvatljivim i protuzakonitim pokretanje ovog postupka.

– Ovim postupkom ograničava se sloboda izražavanja i pravo kritike osoba na javnim funkcijama. Posebno zabrinjava što policijski inspektori manipulativno tumače sadržaj napisanog komentara, a osjećaj uvrijeđenosti direktora Turističke zajednice predstavljaju kao uvredu svih uposlenika – stoji u saopćenju.

BH novinari su podsjetili da se cijeli postupak vodi na osnovu općinske odluke iz 2025. godine, čije su odredbe u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te su zatražili da policija hitno povuče prijavu, a lokalne vlasti sporne odredbe stave van snage.