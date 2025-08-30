Na Trgu slobode u Tuzli centralna manifestacija povodom Međunarodnog dana nestalih osoba

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i njegov Savjetodavni odbor, u saradnji s Međunarodnim komitetom Crvenog križa (MKCK), danas će na Trgu slobode u Tuzli organizovati centralnu manifestaciju povodom Međunarodnog dana nestalih osoba.

Pod motom "Jedan dan sjećanja, cijeli život čekanja" okupljanje učesnika počinje u 11.00 sati kod kipova Ismeta Mujezinovića i Meše Selimovića, odakle će mirnom šetnjom doći na Trg slobode. Program, koji traje do 14.00 sati, uključuje obraćanja predstavnika domaćih i međunarodnih institucija, među kojima su članovi Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) i Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Neizvjesnost i isčekivanje

Dan sjećanja ima za cilj podsjetiti javnost da se u Bosni i Hercegovini i dalje traga za 7.581 nestalom osobom, više od tri decenije nakon agresije na BiH.

Organizatori naglašavaju da porodice nestalih i dalje žive u neizvjesnosti i iščekivanju, te da je svaka informacija o nestalim osobama dragocjena za istinu, pravdu i unutrašnji mir.

Izložba i performans

Dio programa čini i umjetnički segment – izložba i performans "Gdje je?" u organizaciji MKCK, koji simbolično odaju počast nestalim osobama i ukazuju na hronični nedostatak informacija o potencijalnim masovnim grobnicama. Poseban doprinos programu dat će nastupi glumice Emine Muftić i balerine Lejle Bajramović.

Organizatori pozivaju građane da prisustvom podrže porodice nestalih i doprinesu očuvanju kulture sjećanja, ističući da ono što je javnosti jedan dan sjećanja, porodicama nestalih znači cijeli život čekanja.