Lendo: Nezadovoljni prijevoznici blokiraju građane i privredu – blokirajte nesposobnu vlast!

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo (SDA) komentarisao je aktuelne proteste prijevoznika i njihovo blokiranje puteva i granica.

Blokade saobraćajnica i prometnih tačaka koje ovih dana provode nezadovoljni prijevoznici širom Bosne i Hercegovine direktna su posljedica nesposobnosti i neodgovornosti aktuelne vlasti.

Kako se navodi u saopćenju iz službe za odnose s javnošću, one pokazuju i ignorantski odnos prema stvarnim problemima države.

- Dok se privreda guši, izvoz iz Bosne i Hercegovine trpi ogromne gubitke. Građani svakodnevno ispaštaju, a ministri koji su dužni rješavati ove probleme šute, prepucavaju se i prebacuju odgovornost, pokazujući potpunu nespremnost da djeluju u interesu države i naroda.

Prema službenim podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), u 2024. godini prikupljeno je preko 11 milijardi KM, od čega 73% u Federaciji BiH, 25% u RS-u i 2% u Brčko distriktu. Jasno je da je Federacija BiH pokretač privrednih aktivnosti te da su RS i Brčko distrikt direktno ovisni o ekonomskoj snazi FBiH.

Posebno zabrinjava činjenica da su blokade najizraženije u kantonima Tuzlanski, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski i Sarajevski, koji čine okosnicu izvoza i privrednog razvoja države. Time se nanosi ogromna šteta upravo najjačem ekonomskom dijelu BiH, dok su blokade u entitetu RS, te istočnoj i zapadnoj Hercegovini gotovo zanemarive.

Pasivno posmatranje

Blokade ne pogađaju nesposobnu vlast koja sve to pasivno posmatra, već radnike, proizvođače, izvoznike, trgovce i svakog običnog građanina. Vlast mora shvatiti da su njihovi propusti razlog zbog kojeg su ljudi na ulici. Umjesto da rješavaju probleme, oni vrijeđaju inteligenciju naroda i optužuju opoziciju. Ovo stanje ne smije i ne može trajati.

Država postoji zbog građana i privrede, a ne zbog fotelja i privilegija pojedinaca. Vlast mora preuzeti odgovornost i hitno pronaći rješenja koja će zaustaviti štetu koju trpe prijevoznici i građani.

Protest ispred institucija

Zato pozivam prijevoznike da, umjesto blokada koje pogađaju građane, protestuju ispred institucija koje su dužne rješavati nagomilane probleme. Blokirajte one koji su nas doveli u ovo stanje – institucije, ministarstva i ministre koji očito nisu dorasli funkciji koju obavljaju.

Ovo više nije samo pitanje prijevoznika – ovo je pitanje funkcionisanja države. Ako se ministri ne mogu nositi sa odgovornošću, neka podnesu ostavke - poručio je Lendo.