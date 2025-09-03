Mandić protiv ponovnog izmještanja Metadonskog centra na području općine: „Decentralizacija je jedino kvalitetno rješenje“

Načelnik Opštine Centar izrazio je nezadovoljstvo zbog odluke da se Metadonski centar ponovo izmjesti na lokaciju na području ove opštine, naglašavajući da se nadležni organi nisu obazirali na zaključke sa hitne sjednice Općinskog vijeća Centar. Na toj sjednici je, podsjeća, jednoglasno zatraženo da se konsultuje lokalna zajednica i razmotri mogućnost decentralizacije.

„Ponavljam i insistiram na zahtjevu da svaka lokalna zajednica preuzme brigu o pacijentima u skladu sa mjestom prebivališta. To je rješenje koje se godinama predlaže u izvještajima nadležnih zdravstvenih institucija, a koje je uobičajena praksa u zapadnim zemljama. Najblaže rečeno, ovaj potez je nekorektan i samo izaziva opravdan strah i nezadovoljstvo stanovništva“, poručio je načelnik.

Istakao je da iza ovakvog stava ne stoje samo zahtjevi građana, već i mišljenja struke i zaključci Zdravstvenog savjeta opštine, kao i relevantni dokumenti dostavljeni Skupštini KS u prethodnom periodu. „Nakon svih tih konsultacija, dileme više nema – decentralizacija je jedino kvalitetno rješenje“, dodao je.

Kako je naveo, već sada prima veliki broj poziva zabrinutih građana iz Mjesne zajednice Nahorevo, naglašavajući da je i ranije bio na strani stanovnika MZ Crni Vrh i MZ Višnjik u sličnim situacijama.

„Još jednom tražim od nadležnih da rade svoj posao onako kako treba, kako su i sami više puta navodili u dokumentima – da svaka lokalna zajednica preuzme brigu o svojim pacijentima i da se taj teret ravnomjerno rasporedi. Fokus mora ostati na brizi o zdravlju pacijenata i zaštiti uposlenika, ali i na sigurnosti naših stanovnika. Očekujemo adekvatnu reakciju“, poručio je načelnik.