Peulić: Inspekcije da usklade radno vrijeme inspektora i graničnih prijelaza

Glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić izjavio je da je sastanak u Banjoj Luci s novoimenovanim premijerom Republike Srpske Savom Minićem protekao konstruktivno i da su dogovorene važne teme za naredne razgovore.

Treba naglasiti da je imenovanje Save Minića sporno jer ga je predložio Milorad Dodik, nakon što je ostao bez pozicije predsjednika RS.

Peulić je naveo da će već sutra ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac imati koordinacione sastanke sa svim inspekcijama u BiH, a jedna od njih je i Inspektorat Republike Srpske, a zatim i Federalna uprava, Kancelarija za veterinarstvo i koordinacija između fitosanitarnih inspektora.

On očekuje da će na sastanku sa Košarcem doći do konkretnih rješenja, odnosno da se potpiše memorandum koji će regulisati rad inspektora, kako prevoznici ne bi morali čekati na graničnim prelazima.

- To je važno jer treba da dođe do sinhronizacije radnih vremena i onih nadležnosti koje su do sada bile u nedovoljno definisanom odnosu - rekao je Peulić.

On je ukazao da su ti sastanci od velikog značaja, jer se iz Inspektorata RS može očekivati da će usaglasiti radno vrijeme.

- To znači da, ako granični prelazi rade od 8:00 do 20:00 sati, tako će raditi i inspekcije. Do sada tako nije bilo, imali smo situacije ukoliko je praznik, inspektori ne rade, a mi na graničnim prelazima čekamo po nekoliko dana, što nam je dodatni trošak - rekao je Peulić.

On je naglasio da je juče Vlada Republike Srpske bila ključna u uspostavljanju lanca snabdijeanja, te podsjetio da je u aprilu usvojila decidne zaključke, koji su omogućili prevoznicima da ostvare postavljene ciljeve.

- Sve naše zaključke Vlada RS-a je od aprila počela da stavlja u funkciju, sada želimo da to bude u kontinuitetu - kaže Peulić.

On je naveo da je Minića informisao i o probelimima sektorske prirode, kako bi našli način da se rastereti rad transportne industrije.