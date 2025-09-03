Komunalno preduzeće nema gdje odložiti otpad: Problemi sa odlaganjem smeća u Goraždu kulminirali

Problem odlaganja otpada u Goraždu dostigao je tačku kulminacije, o čemu svjedoči i današnja sjednica gradskog vijeća, gdje se više sati vodila burna rasprava o ovom gorućem pitanju.

Podsjećanja radi, smeće se već godinama nepropisno odlaže na divlju deponiju u Šišetima, nadomak grada, dok projekat izgradnje sanitarne deponije na lokalitetu Trešnjica još uvijek nije ni započet.

Adisa Mirvić-Peštek, direktorica Javnog komunalnog preduzeća "6. mart", apelovala je na hitno rješavanje ovog problema, upozorivši na ozbiljne posljedice po okoliš. Istakla je kako su i preduzeću i njoj kao odgovornom licu izrečena tri prekršajna naloga zbog odlaganja otpada na ilegalnu lokaciju u Šišetima, a rezultat vođenog sudskog postupka je uslovna kazna. Uprkos tome, kako kaže, komunalno preduzeće se nalazi u bezizlaznoj situaciji jer doslovno nema alternativnu lokaciju za odvoz smeća.

Nakon iscrpne rasprave, gradski vijećnici su odlučili obavezati gradonačelnika i nadležne službe da stupe u kontakt s predstavnicima postojećih sanitarnih deponija u Bosni i Hercegovini, kako bi prikupili informacije i izradili prijedlog za zakonski prihvatljiv način odvoza otpada. Također je zaključeno da će se finansijska sredstva za ovu svrhu pokušati osigurati u saradnji sa Službom za finansije, putem rebalansa budžeta.

Dodatno, gradska uprava je zadužena da se obrati Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša sa zvaničnim zahtjevom za sufinansiranje troškova odvoza otpada.

Uprkos upozorenjima direktorice komunalnog preduzeća da trenutno nemaju dovoljno resursa ni finansija da sprovedu ovakvo rješenje, vijeće nije prihvatilo prijedlog da se, do pronalaska trajnog rješenja, nastavi s odlaganjem otpada na nelegalnu deponiju u Šišetima.