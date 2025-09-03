Čavara: Odgovornost se pokušava prebaciti na HDZ, taj proces vodi u slijepu ulicu

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara govorio je o protivljenju HDZ-a rekonstrukciji vlasti, odnosno o isključivanju SNSD-a, a uključivanju opozicije iz RS-a u izvršnu vlast.

Čavara je istaknuo kako se radi o pokušaju prebacivanja odgovornosti na HDZ.

- Neko ko je odlučio krenuti u rekonstrukciju vlasti bez dogovora s predstavnicima hrvatskog naroda ne može očekivati da ćemo mi slijepo slijediti tuđe interese i raditi onako kako to neko želi. Mi smo od početka upozoravali da taj proces vodi u slijepu ulicu jer je ovo mandat i vlast formirana temeljem rezultata izbora 2022. godine. Tri delegata SNSD-a u Domu naroda omogućavaju da se u tom domu zaustavi bilo koja odluka koju ne žele većinski predstavnici srpskog naroda. Nemamo mehanizme za promjenu tog stanja i ako ćemo doći u situaciju da se blokira evropski put, kao što se sad i dogodilo, ne može HDZ snositi odgovornost što je neko krenuo u proces koji se ne može po sadašnjem ustavnom uređenju riješiti. Je li neko očekivao ili je nekom bilo obećano da će biti otklonjena ta mogućnost zaustavljanja odluka, to je već druga stvar - kazao je Čavara u razgovoru za Fenu.

Naredni izbori

Poručio je da se nada, kada je riječ o izborima koji će se održati naredne godine, da "neće biti utjecaja izvana na to ko će biti vlast u BiH, a kao što je više puta do sada bio slučaj".

- Problem s pojedinim strankama iz bošnjačkog naroda je što smatraju normalnim oduzeti Hrvatima pravo izbora njihovih legitimnih predstavnika tamo gdje je to Ustav propisao. To jasno pokazuje da nemate iskrenu namjeru za partnerstvo, već želite poslušnika koji će ispunjavati vaše želje. A vi ćete kad vam se prohtije, na mjestima gdje vam to odgovara, kao što je član Predsjedništva BiH, izabrati nekoga ko će slijediti vaše politike. Moramo graditi povjerenje između naroda i na uvažavanju prava naroda, na tim temeljima, graditi budućnost BiH - naveo je Čavara.

Izrazio je žaljenje što ćemo imati još jedne izbore bez reforme izbornog zakonodavstva.

Dodao je kako bošnjački narod nije imao nikakve koristi od toga što je četiri puta birao hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Obaranje zakonskon prijedloga

Čavara se osvrnuo i na nedavno oboren zakonski prijedlog koji bi omogućavao da se njemu i drugim osobama koje su pod američkim sankcijama i kojima su zatvoreni bankovni računi, ipak omogući isplata plaća i drugih prava iz radnog odnosa.

- Kada predsjedavajućem Zastupničkog doma, a ranije predsjedniku Federacije, druga država izrekne sankcije, to bi trebao biti diplomatski skandal. Međutim, u poltronstvu ljudi prema nekim državama to se smatra normalnim. Iako sam branio institucije države i ustavni poredak Federacije, jer sam je zaštitio od utjecaja duboke države, neki su smatrali da je legitimno pravo ne sudjelovati u tome da ja ostvarim svoja prava na plaću koje je temeljno ljudsko pravo i pravo koje garantira Ustav BiH. S druge strane, glasuju protiv takvog zakonskog rješenja i oni ljudi koji su također na toj crnoj listi. Kako to nazvati, jer tu nema ni samopoštovanja, a kamoli poštovanja prema pravima drugih. Egzistencija mene i moje porodice je ugrožena i ja nemam drugog izlaza nego sudskim putom tražiti svoja prava, jer 17 mjeseca ne ostvarujem nikakva prava iz radnog odnosa. Do sada sam to izbjegavao jer apsurdno je da ja moram tužiti instituciju u kojoj radim i koju treba štititi kao visoki dom - naglasio je i dodao da će morati potražiti sudsku zaštitu.