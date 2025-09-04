Okončane javne rasprave o Nacrtu zakona o turizmu BPK Goražde

U organizaciji Ministarstva za privredu i Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK Goražde, danas je održana posljednja javna rasprava o Nacrtu zakona o turizmu BPK Goražde, koja nije izazvala očekivano interesovanje.

U resornom ministarstvu pojašnjavaju da je donošenje novog zakona predviđeno programom rada kantonalnog parlamenta, zbog činjenice da ne postoji federalni propis koji reguliše ovu oblast te uočenih nedostataka u postojećem kantonalnom propisu,

Razvoj turizma

Predviđeno je da se novim zakonom planski definiše razvoj turizma, turističkih subjekata, obavljanje turističke djelatnosti, utvrde mjere kada je riječ o promociji i razvoju turizma na području BPK te definišu smjernice za osnivanje organizacija i rad Turističke organizacije

- Zakon koji je trenutno na snazi u praksi je pokazao određene nedostatke, zbog čega smo pristupili izradi novog zakonskog rješenja kako bismo ga uskladili s potrebama tržišta i unaprijedili uslove za sve aktere u oblasti turizma te doprinijeli smanjenju sive ekonomije u ovoj oblasti. Naš cilj je da omogućimo kvalitetniju primjenu propisa i stvorimo povoljnije uslove za razvoj turizma na području BPK Goražde - naglasila je Minela Bašić, predstavnica ministarstva za privredu.

Napomenula je da je jedna od značajnijih novina koje donosi novi zakon uvođenje obaveze plaćanja članarine Turističkoj organizaciji.

Obračun članarine

- Predložili smo način obračuna članarine, a svi obveznici koji imaju primjedbe ili prijedloge mogu dostaviti svoje sugestije kako bismo zajednički došli do najboljeg rješenja. Obaveza plaćanja članarine odnosi se na sve privrednike i obrtnike koji posluju u oblasti turizma. Također, novim zakonskim rješenjem predviđeno je pojednostavljenje procesa registracije djelatnosti u turizmu, čime želimo dodatno potaknuti razvoj ove grane i unaprijediti turističku ponudu našeg kantona - istakla je Bašić.

Svi zainteresovani, primjedbi i sugestije na Nacrt zakona o turizmu mogu dostaviti i pismenim putem na adresu ministarstva za privredu u roku od sedam dana, nakon čega će se pristupiti finaliziranju Prijedloga zakona koji će biti proslijeđen u skupštinsku proceduru.