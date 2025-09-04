Da li su "blok tarife" neustavne? Direktor EP BiH: Poštovat ćemo svaku odluku

Kada je u pitanju poskupljenje struje Buljubašić je kazao da je moralo doći do usklađivanja cijene.

U novom izdanju emisije „Crvena olovka“ gost je bio direktor Elektroprivrede BiH, Sanel Buljubašić. On je govorio o poskupljenju električne energije odnosno blok tarifama koje su stupile na snagu 1. septembra, ali i o stanju u Elektroprivredi, rudnicima, planiranim projektima i brojnim drugim temama.

- Ovo je praktično bilo usklađivanje proizvodne cijene sa prodajnom cijenom. Elektroprivreda BiH 80% svoje energije proizvodi iz termopotencijala, a 20% iz hidropotencijala. Druge dvije elektroprivrede za razliku od nas, Elektroprivreda HZHB je 100% hidropotencijal, u Elektroprivredi RS-a odnos je 50 - 50%. Da bi bilo jasnije zašto govorim o tom odnosu, otprilike 2 i po do 3 puta je skuplja proizvodnja električne energije iz termopotencijala. Jako bitno za naglasiti je da 70,2 % građana će na svojim računima imati povećanje od 2,5 do 3 KM – kazao je Buljubašić.

Komentarišući to što su Advokat Mirnes Ajanović i federalni zastupnik Admir Čavalić pripremili Zahtjev za ocjenu ustavnosti blok tarifa, uz obrazloženje da se time krajnji kupci unutar iste tarifne grupe, koji troše više električne energije, dovode u nepovoljniji položaj, što je protivno ustavnom načelu zabrane diskriminacije, Buljubašić je kazao da će poštovati odluke Ustavnog suda FBiH kakve god one bile.

- Odluke Ustavnog suda su provodive. Sličan zahtjev je bio u Republici Srpskoj i došlo je do neke tehničke korekcije. Ispravili su tu korekciju i takva blok tarifa se primjenjuje u RS-u. Elektroprivreda BiH će poštovati svaku odluku. Ukoliko bude ili neustavno ili ukoliko bude kao u RS-u da se isprave određeni tehnički nedostaci, naravno da ćemo poštovati svaku odluku Ustavnog suda – objašnjava Buljubašić.

Govoreći o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora Buljubašić je kazao da BiH ima veliki potencijal koji je nažalost neiskorišten zbog zakonskih prepreka i toga što pitanje raspolaganja državnom imovinom još uvijek nije riješeno.

- Jedna od ideja menadžmenta Elektroprivrede BiH, ali i druge dvije elektroprivrede jeste da se ili nađe zakonsko rješenje za raspolaganje državnom imovinom ili da idemo sa striktnim lex specialis zakonom samo za izgradnju zamjenskih objekata. Moramo iznaći rješenje za izgradnju zamjenskih objekata inače ćemo biti u problemu 2050. godine. To je trebalo biti jučer ako govorimo o nužnosti i hitnosti.

Za kraj je kazao da je najvažnije da imamo energiju za vlastite potrebe iz domaće proizvodnje, jer svaki drugi način nabavke električne energije znači i skuplju cijenu.