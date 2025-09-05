Nikšić hvalio NES, pa poručio: Pred nama je period kada bi trebali riješiti neka ključna zakonska rješenja

Premijer FBiH Nermin Nikšić u intervjuu za RTV HB rekao je da se kriza s državnog nije prenijela na entitetski nivo i da Federacija BiH odlično funkcionira.

Dodao je da koalicija funkcionira na zadovoljavajućem nivou i da ono što dođe iz Vlade FBiH prođe u Parlamentu.

Pohvalio je i rad NES-a BiH, koji korektno prati Vladu FBiH i pokazuju da su partneri koji ne uslovljavaju podršku dobrim zakonskom rješenjima, a osvrnuo se i na razgovore koje su Konaković i on održali s Čovićem.

- Imamo komunikaciju na dnevnoj osnovi za sve ono što treba i što je ključno... Ne ulazimo grlom u jagode, ne tražimo stvari o kojima ćemo se svađati. Neke stvari malo duže traju, ali bolje da se dogovorimo i da to dođe s jednim glasom - istakao je Nikšić.