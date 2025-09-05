Nikšić hvalio NES, pa poručio: Pred nama je period kada bi trebali riješiti neka ključna zakonska rješenja

Premijer FBiH Nermin Nikšić u intervjuu za RTV HB rekao je da se kriza s državnog nije prenijela na entitetski nivo i da Federacija BiH odlično funkcionira.
Dodao je da koalicija funkcionira na zadovoljavajućem nivou i da ono što dođe iz Vlade FBiH prođe u Parlamentu.
Pohvalio je i rad NES-a BiH, koji korektno prati Vladu FBiH i pokazuju da su partneri koji ne uslovljavaju podršku dobrim zakonskom rješenjima, a osvrnuo se i na razgovore koje su Konaković i on održali s Čovićem.
- Imamo komunikaciju na dnevnoj osnovi za sve ono što treba i što je ključno... Ne ulazimo grlom u jagode, ne tražimo stvari o kojima ćemo se svađati. Neke stvari malo duže traju, ali bolje da se dogovorimo i da to dođe s jednim glasom - istakao je Nikšić.
Naglašava da u narednom periodu treba usvojiti važna zakonska rješenja i druge akte.
- Pred nama je period kada bi trebali riješiti neka ključna zakonska rješenja poput Zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija u FBiH, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. U narednom periodu trebamo odobriti i potrebna sredstva za jednokraktnu pomoć boračkoj populaciji, usvajanje budžeta i nastavak investicija i projekata koje smo započeli kako bi mogli svijetla obraza pogledati građanima u oči - istakao je.
Naglasio je da se pokušala kriza s državnog prenijeti na entitetski nivo, no to se nije uspjelo.
- Činjenica je da postoje političke partije, pogotovo opozicione u FBiH, koje se ponašaju po principu "što gore to bolje". Bez obzira na to što svi statistički podaci govore suprotno, oni šire neistine i laži i na taj način pokušavaju poremetiti odnose u FBiH, ali srećom ono što imamo na državnom nivou ne prenosi se na FBiH - naglasio je.
Rekao je da Trojka odbila koaliciju sa SNSD-om jer od nje nije bilo prevelike koristi, a uzrokovala je stalne probleme.
- Teško je davati prognozu šta će se dešavati, trenutno nema potrebe za komunikacijom s njim na zvaničnom nivou jer ne obavlja nikakvu funkciju u RS. I u onom periodu kad smo bili zajedno, ja ne mogu biti zadovoljan brzinom kretanja na EU putu, ali smo se kretali... Pokazali smo da za gram vlasti i učešća na državnom nivou nismo spremni trpiti nešto što su naši prethodnici trpili - zaključio je.