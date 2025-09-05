"Avaz" na licu mjesta: Evo kako izgleda zgrada u Vlasenici nakon velikog požara, šteta je milionska

Oko million maraka iznosi šteta od požara koji je prošle sedmice buknuo na dvije stambene zgrade u Vlasenici.

U požaru je potpuno uništeno šest stanova, a 30 njih je oštećeno.

Cijela zgrade je iseljena jer su vodovodne cijevi popucale, struje nema, te je neuslovna za stanovanje.

Sto pedeset hiljada maraka već je uplaćeno iz Fonda solidarnosti Republike Srpske.

Općina Vlasenica imenovala je i komisiju za procjenu nastale štete, a kako je najavljeno, u najkraćem mogućem roku pristupit će sanaciji zgrade i obezbijediti pomoć pogođenim porodicama.