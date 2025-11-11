U Travniku počelo peto izdanje IT Reboot sajma

U Srednjoškolskom centru Travnik u utorak je svečano otvoreno peto, jubilarno izdanje IT Reboot sajma, jednog od najvećih IT događaja u Bosni i Hercegovini.

Ovaj trodnevni sajam okuplja vodeće stručnjake, inovatore, studente i IT entuzijaste iz cijele zemlje, s ciljem zajedničkog jačanja digitalne pismenosti, inovacija i povezanost IT zajednice.

Na ovogodišnjem sajmu predavanja će održati istaknuti govornici poput Edina Mehića, Jasmina Alića, Vladimira Đukanovića i Vedrana Šolaje, a poseban segment manifestacije čini i "Reboot Talks", podcast u formi razgovora uživo pred publikom.

Gost prvog izdanja je Dalibor Šumiga, a kompletna agenda svih panela i predavanja dostupna je na internetskoj stranici www.itreboot.ba.

Iz Općine Travnik ističu da će u sklopu sajma, kao i prethodnih godina, biti otvorene “Expo i gaming zone”, dok će posebnu pažnju privući prvenstvo jugoistočne Europe u robotici, koje će se održati u srijedu i četvrtak.

Ovo prestižno natjecanje okupit će više od 200 sudionika iz Bosne i Hercegovine i drugih europskih zemalja koji će se natjecati u različitim disciplinama te prezentirati inovativna rješenja i tehničke vještine.

Poseban segment sajma bit će i predstavljanje mobilne i web platforme “e-Travnik“, koja će građanima omogućiti primanje ‘push notifikacija’ o važnim informacijama i nepogodama, korištenje AI asistenta za općinske procedure te podnošenje online zahtjeva kroz uslugu e-porodilje za nezaposlene porodilje.

Načelnik općine Travnik Kenan Dautović naglasio je da je "IT Reboot postao zaštitni znak Travnika i snažan dokaz njegove uloge kao regionalnog centra razvoja digitalnih kompetencija".

- Ponosni smo što Travnik već petu godinu zaredom okuplja najbolje IT stručnjake i mlade talente. Kroz IT Reboot gradimo most između obrazovanja, inovacija i poduzetništva, pokazujući da lokalna zajednica može biti pokretač digitalne transformacije u cijeloj zemlji - poručio je Dautović.