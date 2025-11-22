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NEMA KRAJA POSKUPLJENJIMA

Inflacija sve više pritišće kućne budžete

Samo ulaganjem u domaću proizvodnju možemo nešto postići, kaže Bago

Hrana: Najveća stavka u korpi. Facebook

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

22.11.2025

Građani BiH sve više su suočeni s rastućim cijenama hrane. Da inflacija nemilosrdno pritišće kućne budžete, svjedoči podatak da su minimalni troškovi jedne porodice premašili iznos od 3.300 KM.

Najveća stavka u tom iznosu je, upravo, hrana, i to 1.428,70 KM, nešto manje od prosječne plaće koja je iznosila 1.595 KM, dok je minimalna 1.000 KM. S druge strane, na policama trgovačkih lanaca i dalje su proizvodi sa „zaključanim cijenama“.

Mjere ograničenja maksimalne maloprodajne cijene za 65 prehrambenih i higijenskih proizvoda na snazi će biti do 31. decembra 2025. godine. Premda su je vlasti donijele s ciljem osiguranja dostupnosti osnovnih proizvoda po pristupačnim cijenama svim građanima, naročito u svjetlu aktuelnog rasta inflacije, koja je, prema posljednjim podacima, dvostruko veća nego u zemljama EU, ta mjera je, prema mišljenju stručnjaka, davno izgubila svrhu.

Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača „Futura“, kaže kako mjera „zaključavamo cijene“ sigurno neće popraviti stanje.

Bago: Ništa se ne poduzima. Ustupljena fotografija

- Mi nismo zemlja proizvođača, već distributera, uvoznika, pa trgovaca. Dok god je takva situacija, mi ne možemo kontrolirati cijene, pogotovo hrane. A, od cijena hrane, kao i energenata, sve kreće i ide ka „gore“- kaže Bago za „Avaz“.

Naglašava da se u BiH, nažalost, posljednjih 30 godina ništa ne poduzima na razvoju domaće proizvodnje hrane.

- Alternative nema. Ne postoji mjera kojom se preko noći može nešto uraditi. Samo ulaganjem u domaću proizvodnju možemo nešto postići. Kada imate domaću prizvodnju, onda to donosi i niz benefita. Međutim, u naše ime to mora neko uraditi, jer na kraju proračuni institucija su naš novac - mišljenja je Bago.

# INFLACIJA
# CIJENE
# BIH
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