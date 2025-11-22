Inflacija sve više pritišće kućne budžete

Građani BiH sve više su suočeni s rastućim cijenama hrane. Da inflacija nemilosrdno pritišće kućne budžete, svjedoči podatak da su minimalni troškovi jedne porodice premašili iznos od 3.300 KM.

Najveća stavka u tom iznosu je, upravo, hrana, i to 1.428,70 KM, nešto manje od prosječne plaće koja je iznosila 1.595 KM, dok je minimalna 1.000 KM. S druge strane, na policama trgovačkih lanaca i dalje su proizvodi sa „zaključanim cijenama“.

Mjere ograničenja maksimalne maloprodajne cijene za 65 prehrambenih i higijenskih proizvoda na snazi će biti do 31. decembra 2025. godine. Premda su je vlasti donijele s ciljem osiguranja dostupnosti osnovnih proizvoda po pristupačnim cijenama svim građanima, naročito u svjetlu aktuelnog rasta inflacije, koja je, prema posljednjim podacima, dvostruko veća nego u zemljama EU, ta mjera je, prema mišljenju stručnjaka, davno izgubila svrhu.

Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača „Futura“, kaže kako mjera „zaključavamo cijene“ sigurno neće popraviti stanje.