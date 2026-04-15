Ekstraprofit preko leđa građana, vlasti umrtvljene: BiH na pragu "inflacijske spirale"

Građane Bosne i Hercegovine (BiH) čeka sve prazniji ceker jer će, do polovine ove godine, pasti kupovna moć, a inflacija ubrzati do gotovo četiri posto. Na ovo upozorava Centralna banka BiH, uz napomenu da bi ovaj procent mogao biti i znatno viši, u zavisnosti od globalnih dešavanja.

Rat na Bliskom istoku gura cijene energenata u rekordne visine, dok ekonomski eksperti upozoravaju da građani mogu u narednom periodu očekivati novi rast cijena, novi pad kupovne moći, i staru neaktivnost domaće vlasti.

Šta se moglo?

Pad kupovne moći građana se od benzinskih pumpi preljeva u trgovine, nakon što je dizel poskupio više od 50 posto. Inflacija od četiri posto ne znači rast cijene za taj iznos, pa tako neke namirnice mogu poskupiti i za 30 posto, dok bi, recimo, luksuzni automobili mogli poskupiti i za manje od četiri posto, objašnjava Gavran.