Porezna uprava FBiH objavila podatke: Od početka godine uplaćeno 7,9 milijardi KM javnih prihoda, broj zaposlenih pao za 857

Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od januara do novembra 2025. godine uplatili su ukupno 7,9 milijardi KM javnih prihoda. Iz Porezne uprave FBiH navode da je to povećanje od 748,5 miliona KM, odnosno 10,37 posto u odnosu na isti period prošle godine.
Fiskalni uređaji
Na dan 30. novembra 2025. godine evidentirano je 134.570 aktivnih poslovnih subjekata, uključujući poslovne jedinice i podružnice, što je također porast u odnosu na prethodnu godinu kada ih je bilo 131.641.
U prvih jedanaest mjeseci 2025. godine obavljeno je 5.076 inspekcijskih nadzora, dok je u istom periodu 2024. godine izvršeno 3.866 nadzora. Otkriveno je 1.026 neprijavljenih radnika, što je nešto manje nego godinu ranije kada ih je bilo 1.195. U ovogodišnjim kontrolama identifikovano je 245 objekata bez instaliranog fiskalnog uređaja.
Ukupan iznos izrečenih prekršajnih naloga u periodu januar–novembar 2025. iznosio je 5,5 miliona KM, dok je u 2024. godini iznosio 6,1 milion KM.
Prema podacima Porezne uprave, broj zaposlenih smanjen je za 857 u odnosu na isti period 2024. godine. Na dan 30. novembra 2025. evidentirano je 546.663 zaposlenih, dok je godinu ranije taj broj iznosio 547.520.
Rast broja zaposlenih zabilježen je u djelatnostima obrazovanja, zdravstva, proizvodnje metalnih proizvoda (bez mašina i opreme), računarskog programiranja i savjetovanja, trgovine na veliko te socijalne zaštite sa smještajem. Smanjenje je evidentirano u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, smještaju, ugostiteljstvu, trgovini na malo, šumarstvu, sječi drva, proizvodnji odjeće i drugim djelatnostima.
36 godina
Na dan 30. novembra 2025. godine, 176.233 zaposlenih (32,24 posto) bilo je mlađe od 35 godina, dok je 370.430 zaposlenih (67,76 posto) imalo više od 36 godina. Muškarci čine 55,51 posto radne snage, a žene 44,49 posto.
Prema evidencijama Porezne uprave, ukupno je instalirano 109.628 fiskalnih uređaja, putem kojih je u novembru 2025. evidentiran promet od 5,5 miliona KM.