Dopremijer Kraljević potvrdio: Usvojene odluke o dodjeli 50 miliona KM općinama i gradovima

Na prijedlog Federalnog ministarstva financija Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici donijela je Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2025. godinu Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima-županije i općine“- općine i gradovi u iznosu od 48.000.000 KM.

Raspodjela ovih sredstava utvrđuje se na osnovu Odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava iz ovogodišnjeg proračuna Federalnom ministarstvu financija i Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u FBiH.

Sukladno navedenom sredstva su raspoređena za projekte iz oblasti putne i komunalne infrastrukture, potom za objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera i ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao i za financiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević je potvrdio kako je dan ranije Vlada FBiH usvojila Odluku o raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave, koje spadaju u V. kategoriju razvijenosti, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - županije i općine“ kojom su raspoređena 2.000.000 KM.

Sukladno propisanim kriterijima pojedinačan iznos od po 153.846,00 KM na ime financijske pomoći proračunima raspoređen je na sljedeće općine: Domaljevac-Šamac, Ravno, Glamoč, Drvar, Bužim, Ključ, Foča, Pale, Čelić, Bosansko Grahovo, Teočak, Sapna i Dobretići. Usvojenim Odlukama je precizirano da će Vlada Federacije BiH sa načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, kojima će se regulirati međusobna prava i obaveze.

Federalni ministar financija ovlašten je da uime Vlade FBiH potpiše ugovore o dodjeli, uvjetima i načinu korištenja sredstava. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija.