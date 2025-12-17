Nova dionica Koridora 5C na raspolaganju građanima od danas: 11 kilometara brže, sigurnije i modernije veze između Zenice i Žepča

Građani Bosne i Hercegovine će od danas moći koristiti novu, 11 kilometara dugu dionicu autoceste na Koridoru Vc, koja povezuje Vranduk, Nemilu i Poprikuše. Dionica će u početnoj fazi biti dostupna bez naplate. Riječ je o jednom od infrastrukturno najznačajnijih projekata na Koridoru Vc, kojim se unapređuje cestovna povezanost između Zenice i Žepča, rasterećuje magistralna cesta M-17 te skraćuje vrijeme putovanja na ovoj dionici. Izgradnju autoceste Koridor Vc podržava Evropska unija, koja je u izgradnju ove dionice uložila iznos od 42 miliona eura bespovratnih sredstava putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Izgradnja ove dionice dodatno je podržana povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 157,5 miliona eura, te Evropske investicione banke (EIB) u iznosu od 70 miliona eura. Nova trasa uključuje tunel „Bosna“, duljine 3,6 kilometara, najduži cestovni tunel na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini. Gotovo 4,6 kilometara trase čine mostovi, vijadukti i tuneli, što potvrđuje tehničku složenost i zahtjevnost projekta.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić istakao je da ovakvi projekti direktno mijenjaju svakodnevni život građana. - Ova dionica pokazuje da Federacija BiH ulaže tamo gdje je korist za građane najveća - u sigurnost, povezanost i ravnomjerniji razvoj. Skraćujemo putovanja, smanjujemo gužve, otvaramo prostor za investicije i omogućavamo brži pristup tržištima. Svaka nova cesta jača unutrašnju povezanost i stvara temelje za prosperitet naše zemlje - rekao je premijer Nikšić. Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) podsjetio je da je Evropska unija jedan od ključnih partnera u realizaciji projekta Koridor Vc, koji Bosnu i Hercegovinu približava Evropskoj uniji.