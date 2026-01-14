Više od 11.000 radnika iz Sjeverne Makedonije otišlo u Hrvatsku

Predsjednik Saveza sindikata Sjeverne Makedonije Slobodan Trendafilov izjavio je da je više od 11.000 kvalificiranih radnika iz Sjeverne Makedonije prošle godine otišlo na rad u Hrvatsku zbog niskih plaća u matičnoj zemlji.

Trendafilov je ocijenio da se makedonsko gospodarstvo suočava s ozbiljnim nedostatkom kvalificirane radne snage kao posljedicom pogrešne politike niskih plaća.

- Politika niskih plaća iznimno je pogrešna. Tijekom 2025. godine 11.384 radnika iz Makedonije dobila su radne dozvole za rad u Hrvatskoj, a mnogi su otišli i u Crnu Goru, Sloveniju i Njemačku. Makedonski poslodavci zamijenili su tek oko 8.500 radnika radnicima iz Bangladeša, Nepala i Indije. Poslodavci se žale da nemaju kvalificirane radnike, Vlada smatra da plaće ne treba povećavati, a radnici napuštaju Makedoniju. Stoga se postavlja legitimno pitanje tko je odgovoran za odlazak makedonskih kvalificiranih radnika iz zemlje - napisao je Trendafilov na Facebooku.