Sud odbio upisati Mandića za direktora!

Nakon što je Skupština u decembru imenovala vršioce dužnosti direktora i izvršnog direktora za razvoj Međunarodnog aerodroma Sarajevo Amadea Mandića i Slobodana Kadijevića, Sud BiH je odbio zahtjev za upis promjena u registru ovog javnog preduzeća.

Mjere zabrane

Kako saznaje “Avaz”, Sud je naložio da u roku od 30 dana, u skladu sa zakonskom procedurom, najprije bude imenovani vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora, te da na novoj sazvanoj Skupštini budu imenovani vršioci dužnosti članova Uprave.

Podsjetimo, Skupština Aerodroma Sarajevo je na vanrednoj sjednici 10. decembra potvrdila imenovanje Mandića za vršioca dužnosti direktora Aerodroma Sarajevo, nakon što je dan ranije Vlada FBiH dala prethodnu saglasnost za donošenje ovakve odluke.

Bio je to pokušaj da se osigura kontinuitet poslovanja ove javne kompanije nakon izricanja zabrane obavljanja dužnosti ranijim čelnicima.