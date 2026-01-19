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“AVAZ” SAZNAJE

Sud odbio upisati Mandića za direktora!

Sud naložio da u roku od 30 dana, u skladu sa zakonskom procedurom, najprije bude imenovani vršioci dužnosti članova NO, a onda i Uprave

Amadeo Mandić. Screenshot

I. Ćatić

19.1.2026

Nakon što je Skupština u decembru imenovala vršioce dužnosti direktora i izvršnog direktora za razvoj Međunarodnog aerodroma Sarajevo Amadea Mandića i Slobodana Kadijevića, Sud BiH je odbio zahtjev za upis promjena u registru ovog javnog preduzeća.

Mjere zabrane

Kako saznaje “Avaz”, Sud je naložio da u roku od 30 dana, u skladu sa zakonskom procedurom, najprije bude imenovani vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora, te da na novoj sazvanoj Skupštini budu imenovani vršioci dužnosti članova Uprave.

Podsjetimo, Skupština Aerodroma Sarajevo je na vanrednoj sjednici 10. decembra potvrdila imenovanje Mandića za vršioca dužnosti direktora Aerodroma Sarajevo, nakon što je dan ranije Vlada FBiH dala prethodnu saglasnost za donošenje ovakve odluke.

Bio je to pokušaj da se osigura kontinuitet poslovanja ove javne kompanije nakon izricanja zabrane obavljanja dužnosti ranijim čelnicima.

Aerodrom Sarajevo. MAS

Imenovanje članova Uprave u nadležnosti je Nadzornog odbora, ali Nadzorni odbor to nije mogao uraditi zbog činjenice da su nekoliko dana ranije trojici članova izrečene mjere zabrane.

Mjere zabrane obavljanja dužnosti Vrhovni sud FBiH, na prijedlog Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva (POSKOK), izrekao je tadašnjem direktoru Aerodroma Saninu Rameziću, te predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Benjaminu Mešaku, Adnanu Mahmutoviću i Žanu Matiću.

Istraga POSKOK-a

U pozadini mjera je sumnja u počinjenje krivičnog djela zloupotrebe položaja, a u okviru istrage POSKOK-a 6. novembra prošle godine izvršeni su i pretresi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Nakon što se dio upravljačke strukture našao pod istragom i zabranama, pitanje je kakav je pravni status odluka koje su donosile i potpisivale osobe čije je imenovanje praktično proglašeno nezakonitim.

Aerodrom: Poduzet ćemo aktivnosti

-Nadležni sud nije odbio upis v.d. direktora Mandića u sudski registar privrednih Društva, te u ovom trenutku nije donešena nikakva „odluka“ Suda nego procesni Zaključak o potrebi dopune dokumentacije. S tim u vezi, Društvo će u ostavljenom roku (mjesec dana) poduzeti aktivnosti na blagovremenoj dopuni predmetne prijave za upis promjena ovlaštenih lica za zastupanje u sudski registar privrednih društava – rečeno je “Avazu” iz Aerodroma Sarajevo.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# AMADEO MANDIĆ
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