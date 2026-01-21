Ryanair širi bazu u Tirani: Investicija od 400 miliona dolara i 20 novih linija

Iz niskobudžetne aviokompanije Ryanair najavili su da će u aprilu ove godine na Međunarodnom aerodromu Tirana bazirati svoj četvrti avion Boeing 737-800. Također, na ovom aerodromu planiraju otvoriti još 20 novih linija.

Ljetna sezona

Za ljetnu sezonu od ranije u Tirani imaju 23 linije, što znači da će ukupno biti 43 linije. Ukazali su da je riječ o investiciji od 400 miliona dolara (gotovo 667 miliona KM), a kojom će se osigurati 120 novih, kako uvjeravaju, dobro plaćenih radnih mjesta te podržati tri hiljade postojećih radnih mjesta.

Ova investicija, kako su ocijenili, rezultat je proaktivne politike Vlade Albanije u ukidanju avionskih taksi i uspješnog podsticanja razvoja Aerodroma u Tirani. U Ryanairu očekuju da će ovim svoj promet u Tirani povećati za 50 posto i imati četiri miliona putnika.

Najavili su da će u narednih pet godina u Tirani imati bazu za svojih šest aviona Boeing 737, čime će, kako su istakli:

- Svoj broj putnika u Tirani povećati na šest miliona godišnje;

- Uspostaviti više od 60 linija;

- Do 2030. godine podržati više od četiri hiljade radnih mjesta.

Niski troškovi

Da bi se to i dogodilo, kao uslov su naveli nepostojanje avionskih taksi i zadržavanje niskih troškova na Aerodromu u Tirani, ali uz nastavak razvoja ovog aerodroma.