Sedić nezadovoljan budžetom FBiH: Kada treba dijeliti novac, Krajina postaje nevidljiva

Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od skoro devet milijardi KM usvojio je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Stavkama budžeta nezadovoljstvo je izrazio gradonačelnik Bihaća i predsjednik POMAK-a Elvedin Sedić.

Kako je istakao, u historijskom budžetu od skoro devet milijardi KM, Krajina ponovo ne postoji.

- Nema aerodroma Bihać. Nema brze ceste prema Velikoj Kladuši i granici s EU. Nema rekonstrukcije magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa. Nema Unske pruge. Nema ozbiljnih ulaganja u Nacionalni park Una. Nema namjenske industrije, ni rješenja za granične prijelaze i višesatne kolone – poručuje gradonačelnik Bihaća.

Sedić je kazao da je ovogodišnji budžet još jednom potvrdio da Krajina nije dio federalnih razvojnih planova.

- Niko nam ne može više prodati priču da je Krajina 'nerazvijena'. Krajina je isključena. Imamo strateški položaj prema Evropskoj uniji. Imamo turizam, rijeku Unu, dijasporu, privredu i ljude koji hoće raditi. Ono što nemamo je kontinuirana institucionalna podrška Federacije. To nije slučajnost. To je politički obrazac. Politička odluka - objasnio je Sedić.

Dok se u drugim dijelovima Federacije redovno planiraju i grade autoputevi, brze ceste i veliki infrastrukturni projekti vrijedni desetine i stotine miliona maraka, u Krajini se godinama govori o istim stvarima i nijedna se ne pojavljuje u budžetskoj liniji.

Sedić kaže da su budžeti javni i dostupni svakome ko želi vidjeti gdje novac stvarno ide.

- Neki od strateških projekata za o(p)stanak u Krajini, koje su gotovo svi politički subjekti zagovarali posljednjih nekoliko godina, optimistično su započeti. Međutim, usvojeni Budžet FBiH za 2026. godinu nažalost pokazuje da će na tome do daljnjeg i ostati. U suštini, kada treba skupljati političke poene, Krajina je važna. Kada treba dijeliti novac, postaje nevidljiva i mislim da je krajnje vrijeme da Krajišnicima neko objasni zašto ih se uporno ostavlja po strani - poručio je Sedić.