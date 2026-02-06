CBBiH: Devizne rezerve 18,21 milijardu KM, krediti porasli na 28,69 milijardi KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH (CBBiH) na kraju decembra 2025. godine iznosile su 18,21 milijardu KM i na godišnjem nivou su povećane za 572,7 miliona KM (3,2 posto).

CBBiH u komentaru monetarnih kretanja za decembar navodi da su ukupni krediti domaćim sektorima na kraju decembra 2025. godine iznosili 28,69 milijardi KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 386,5 miliona KM (1,4 posto). Kreditni rast je registrovan kod svih sektora: stanovništvo za 111,2 miliona KM (0,8 posto), privatna preduzeća za 51,4 miliona KM (0,4 posto), vladine institucije za 175,6 miliona KM (12,8 posto), nefinansijska javna preduzeća za 34,8 miliona KM (4,7 posto) i ostali domaći sektori za 13,6 miliona KM (3,5 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u decembru 2025. godine iznosila je 11,1 posto, nominalno 2,86 milijardi KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,58 milijardi KM (12,2 posto), kod privatnih preduzeća za 864,3 miliona KM (8,1 posto), kod vladinih institucija za 256,3 miliona KM (19,8 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 74 miliona KM (10,6 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 95,3 miliona KM (30,9 posto).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju decembra 2025. godine iznosili su 37,32 milijarde KM, i u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 527,8 miliona KM (1,4 posto). Povećanje depozita na mjesečnom nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 473,3 miliona KM (2,5 posto) i kod privatnih preduzeća za 270,7 miliona KM (3,2 posto). Depoziti su u istom periodu smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za 24,2 miliona KM (1,2 posto), kod vladinih institucija za 139,5 miliona KM (2,9 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 52,5 miliona KM (2,4 posto).

U strukturi depozita stanovništva, najveći dio se odnosi na transakcione račune (50,4 posto), koji su u odnosu na prethodni mjesec veći za 4,3 posto, depoziti po viđenju (20 posto) su veći za 1,1 posto, dok su oročeni depoziti (29,6 posto) veći za 0,4 posto.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u decembru 2025. godine iznosila je 10,2 posto, što je u apsolutnom iznosu 3,45 milijardi KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 2,09 milijardi KM (11,8 posto), u čijoj strukturi su transakcioni računi porasli za 16,9 posto, depoziti po viđenju za 6,3 posto i oročeni depoziti za 7,7 posto.

Rast depozita na godišnjem nivou zabilježen je i kod privatnih preduzeća za 713,1 milion KM (8,8 posto), kod vladinih institucija za 538,5 miliona KM (13 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 129,6 miliona KM (6,6 posto).

Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za 24,1 milion KM (1,2 posto).