Vlada RS raskida ugovor sa Rufijem vrijedan 41 milion KM

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za raskid ugovora o prodaji zemljišta na Jahorini sa kompanijom „Drvo – Export“ iz Teslića.

Vlada je u februaru 2024. godine teslićkoj firmi, iza kojeg stoji biznismen Srđan Klječanin Rufi, kao jedinom ponuđaču prodala 56 dunuma zemljišta na Jahorini za 41 milion maraka, piše CAPITAL.

Međutim, Ustavni sud BiH je tu odluku osporio.

Na sjednici održanoj 6. februara donesena odluka koja ide pravcu raskida ugovora i vraćanja novca.

Preciznije, data je saglasnost na prijedlog sporazumnog raskida ugovora, a ministar trgovine i turizma RS Ned Puhovac zadužen da raskid ugovora potpiše.

- Sve troškove izrade notarskog ugovora i upisa prava na nepokretnostima snosi Vlada Republike Srpske - navodi se u odluci Vlade.

Podsjećamo, premijer RS Savo Minić prošle godine je u intervjuu za CAPITAL otkrio da će Vlada pod pritiskom Ustavnog suda BiH raskinuti ugovor o prodaji zemljišta na Jahorini za 41 miliona KM.

Minić je tada otkrio da kupac, u čije ime je nastupao teslićki biznismen Srđan Klječanin Rufi, još uvijek nije ušao u posjed tog zemljišta, zbog čega se obratio Vladi RS.

Klječanin je pristao na sporazumni raskid ugovora uz zahtjev da mu Vlada vrati novac, kamate i druge troškove koje je imao na zemljištu u koje nikad nije ušao u posjed.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH je po zahtjevu 13 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ocijenio da je Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina neustavna.

Vladi i resornom ministarstvu je naloženo preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci.

Iako je Republika Srpska u početku tvrdila da je odluka neprimjenjiva jer je donesena nakon što je procedura oko prodaje okončana, na kraju su je prihvatili i odlučili da je sprovedu.