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TZV. DAN ŽALOSTI

Poruka iz Bratunca vlastima u Banjoj Luci: Ovakav postupak vlasti ima za cilj da podstiče podjele i radikalizaciju u društvu

Mi danas slavimo slobodu i nezavisnost naše domovine Bosne i Hercegovine, poručio je Salkić

Vlada Republike Srpske. Screenshot

A. O.

1.3.2026

Vlada Republike Srpske 1. mart proglasila je Danom žalosti u tom bosanskohercegovačkom entitetu.

Naime, entitetska vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj je donesen Zaključak o ovome u kojem stoji da će na svim institucijama Republike Srpske danas zastave biti spuštene na pola koplja, sve kulturne manifestacije će biti otkazane, a sportski događaji prilagođeni Danu žalosti.

Zaključak je, kako su naveli iz vlade donesen povodom, kako kažu, tragičnih događaja koji su se dogodili tog datuma 1992. godine, a koji su po njihovom mišljenju bili povod za otpočinjanje sukoba u BiH.

Zastupnik u Narodnoj skupštini RS i povratnik u Bratunac Ramiz Salkić prokomentarisao je ovakav potez entitetske vlade u Banjoj Luci.

- Mi danas slavimo slobodu i nezavisnost naše domovine Bosne i Hercegovine.

Oni koji su imali namjeru da nas porobe i ostave u „velikoj Srbiji“ imaju razlog da žale, jer im je plan propao.

Na ovaj način vlada entiteta RS pokazuje da se ne pridržava temeljnih principa Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine.

Ustav Bosne i Hercegovine jasno govori o kontinuitetu države Bosne i Hercegovine, poručio je Salkić te dodao:

- Na osnovu rezultata referenduma iz 1992. godine, Bosnu i Hercegovinu su priznale ključne države u svijetu i međunarodne organizacije. Na temelju rezultata referenduma Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije.

Ponašanje vlasti u entitetu RS zasniva se na proklamovanoj velikosrpskoj matrici da je istina samo ono što Srbi govore i da se svi drugi trebaju prikloniti njihovoj „istini“.

Postupak proglašenja 1. marta danom žalosti u ovom entitetu je antidejtonski čin, odraz frustracije i nemoći separatističke politike.

Ovakav postupak vlasti entiteta RS ima za cilj da podstiče podjele i radikalizaciju u društvu.

# VLADA REPUBLIKE SRPSKE
# 1. MART
# DAN NEZAVISNOSTI
# BANJA LUKA
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