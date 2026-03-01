Poruka iz Bratunca vlastima u Banjoj Luci: Ovakav postupak vlasti ima za cilj da podstiče podjele i radikalizaciju u društvu

Vlada Republike Srpske 1. mart proglasila je Danom žalosti u tom bosanskohercegovačkom entitetu.

Naime, entitetska vlada je održala telefonsku sjednicu na kojoj je donesen Zaključak o ovome u kojem stoji da će na svim institucijama Republike Srpske danas zastave biti spuštene na pola koplja, sve kulturne manifestacije će biti otkazane, a sportski događaji prilagođeni Danu žalosti.

Zaključak je, kako su naveli iz vlade donesen povodom, kako kažu, tragičnih događaja koji su se dogodili tog datuma 1992. godine, a koji su po njihovom mišljenju bili povod za otpočinjanje sukoba u BiH.

Zastupnik u Narodnoj skupštini RS i povratnik u Bratunac Ramiz Salkić prokomentarisao je ovakav potez entitetske vlade u Banjoj Luci.

- Mi danas slavimo slobodu i nezavisnost naše domovine Bosne i Hercegovine.

Oni koji su imali namjeru da nas porobe i ostave u „velikoj Srbiji“ imaju razlog da žale, jer im je plan propao.

Na ovaj način vlada entiteta RS pokazuje da se ne pridržava temeljnih principa Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine.