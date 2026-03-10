Kako privremeno zaštititi domaću proizvodnju čelika: Uvoz problematičan za bh. proizvođače

Učesnici sastanka naglasili su da eventualne zaštitne mjere moraju biti pažljivo definisane, kako ne bi izazvale poremećaje na tržištu niti negativno utjecale na druge industrijske sektore.

Dogovoreno je i da predstavnici entiteta zajedno s državnim ministarstvom već od ove sedmice počnu raditi na pripremi uredbe o tehničkim zahtjevima za čelik za armiranje betona, kako bi se osigurao kvalitet proizvoda na tržištu i ojačala konkurentnost domaće industrije.

Zaključak sastanka bio je da postoji potreba za uvođenjem privremenih zaštitnih mjera na čelik i proizvode od čelika koji se proizvode u BiH, s ciljem zaštite domaće proizvodnje i stabilnosti tržišta.

Ministri nadležnih entitetskih ministarstava u petak su u Sarajevu razgovarali o stanju na tržištu čelika u Bosni i Hercegovini i posljedicama povećanog uvoza na domaću industriju. Sastanku su prisustvovali resorni ministri iz oba entiteta, kao i predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i savjetnici premijera FBiH.

Kada je riječ o uvozu i carinama na čelik, predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić kazao je da uvoz iz Italije, Kine i Turske pokrije sve ono što bi oni trebali proizvesti i prodati na tržištu jer kako kaže imaju kapacitete za to. On je objasnio da je manji problem to što Srbija uvozi na naše tržište.

- Oni se baziraju na toplo valjani i hladno valjani lim i to nama nešto ne predstavlja problem. Imali smo mi i izvoz u Srbiju više od 200 hiljada, oni su zaštitili domaću proizvodnju i to nam je bio jedan problemčić, ali najveći problem predstavlja uvoz – objasnio je Fetić za „Avaz“.

Uvozno željezo je jeftinije na našem tržištu od našeg samog, objasnio je predsjednik Sindikata, iako to zvuči nevjerovatno, moguće je.

- Imaju sve benefite, imaju jeftiniju struju, gas, subvencioniraju svoje proizvođače. Mi nemamo više Lukavac. Moramo koks sve iz vana naručivati, iz Indonezije, Kine, brodovima koji dolaze od 60 do 90 dana i sve će nam to praviti problem u dogledno vrijeme – istakao je.

Milijarda godišnje uđe u fondove iz Nove Željezare, kazao je Fetić, dodavši da ako je u interesu države da tih para nema, onda neka se zatvore, ali radi se o dvije hiljade radnika i isto toliko porodica.

Upitan kvalitet

- Mi smo jedina zemlja koja nema na granici kontrolu čelika. Šta uvozimo, šta se ugradi na autoputeve, u zgrade, u novogradnje? Koji je kvalitet tog željeza? Dobro znamo kakav je kvalitet našeg željeza. Mislim da tu nikakve kontrole nema prilikom uvoza u našu zemlju. Nije normalno da iz Turske to bude toliko jeftinije, sigurno je upitan kvalitet – kazao je Fetić za „Avaz“.