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NAMJENSKA INDUSTRIJA

Ajdin Kupus podnio ostavku na mjestu direktora Pretisa

Nakon manje od godinu dana na funkciji direktor kompanije iz Vogošće napustio poziciju

Ajdin Kupus podnio ostavku na čelo Pretisa. Biznisinfo.ba

I. Š.

12.3.2026

Ajdin Kupus podnio je ostavku na funkciju direktora kompanije namjenske industrije “Pretis d.d.”, potvrđeno je iz izvora bliskih ovoj firmi. Ostavka je, prema dostupnim informacijama, podnesena u petak.

Kupus je na čelo Pretisa došao 26. maja 2025. godine kada je, nakon smjene direktorice Almire Zulić, imenovan za vršioca dužnosti direktora odlukom Vlade Federacije BiH. Kasnije je potvrđen i kao direktor kompanije.

Riječ je o dugogodišnjem uposleniku Pretisa koji u ovoj firmi radi od 2017. godine kao mašinski inžinjer. 

Kompanija Pretis d.d. iz Vogošće bavi se proizvodnjom artiljerijske municije, uključujući haubičke, topovske i minobacačke granate.

# BIZNIS
# VOGOŠĆA
# OSTAVKA
# PRETIS
# AJDIN KUPUS
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