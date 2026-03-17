Lakić: Cijena plina bi mogla značajno porasti jer prati kretanje nafte

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić govorio je o rastu cijena nafte na svjetskim berzama, potencijalnom poskupljenju plina te budućnosti energetskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Kako je istakao, u trenutnoj globalnoj krizi najvažnije je osigurati stabilno snabdijevanje energijama, dok će Vlada Federacije BiH kontinuirano pratiti kretanja cijena i reagovati ukoliko bude potrebno.

Lakić je, prilikom gostovanja na TVSA, istakao da je rast cijena nafte prvenstveno posljedica globalnih dešavanja i poremećaja na tržištu energenata, što se reflektuje i na Bosnu i Hercegovinu.

Ipak, naglašava da su cijene goriva u BiH i dalje niže u odnosu na zemlje regiona.

- Uglavnom posljedica svih ovih svjetskih događaja koji su trenutno u toku i sva tržišta u svijetu su doživjela ovakve poremećaje kada su u pitanju cijene nafte, a govorimo o energentima. I naravno, to se odrazilo dijelom i na Bosnu i Hercegovinu. Ono što u ovoj, da tako kažem, krizi najviše raduje jeste da su cijene u Bosni i Hercegovini još uvijek znatno niže u odnosu na okruženje i da imamo pojavu kupovine nafte građana iz susjednih država u Bosni i Hercegovini i to nam je jedan od boljih pokazatelja. Naravno, nije dobro što cijene rastu, direktno se to odnosi i na kompletan život građana, privrede i svega ostaloga, ali jednostavno jedan kompletan proces koji je na globalnom nivou i da naravno iz toga nije izdvojena niti Bosna i Hercegovina - kazao je Lakić.

Podsjetio je da je na početku globalne krize postojala i povećana potražnja za gorivom u Federaciji BiH, što je izazvalo bojazan od nestašice. Međutim, prema njegovim riječima, nadležne institucije su reagovale kako bi se osiguralo stabilno snabdijevanje tržišta.

- Prvi prioritet bio je da osiguramo da nafte ima na tržištu Federacije BiH. Nakon stabilizacije snabdijevanja, sada analiziramo kretanje cijena i zajedno sa predstavnicima naftnog sektora tražimo najbolja rješenja - rekao je ministar.

Građane posebno brine 1. april, kada Energoinvest dobija nove kalkulacije od ruskog partnera. S obzirom na to da cijena plina direktno prati cijenu nafte, realna su strahovanja da bi trenutna cijena od 1,07 KM mogla značajno porasti.